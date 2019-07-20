Следы Маяковского привели из Грузии во Владимир

В начале июля Владимирский театр драмы принял участие в фестивале «По следам Маяковского». В уральском городе Кунгуре с восторгом встретили моноспектакль по произведениям великого поэта «Дайте руку! Вот грудная клетка», который исполняет народный артист РФ Николай Горохов. А делегации из Владимира, в свою очередь, понравились сам фестиваль и его организаторы. Поэтому, говоря протокольным языком, были достигнуты договоренности о намерениях провести фестиваль «По следам Маяковского» в 2022 году у нас. Причем в рамках очередного театрального фестиваля «У Золотых ворот»!

Фестиваль «По следам Маяковского» родился в октябре прошлого года в Грузии. На родину Маяковского — в город Багдати — съехались творческие люди из семи стран, включая Россию, Германию, Великобританию, Польшу и другие государства. Одной из главных целей десятидневного фестиваля стало привлечение внимания общественности к экологии и красоте родных мест Маяковского. За эту направленность мероприятие получило наименование эко-арт-фестиваля.

Организаторы приняли решение продолжать фестиваль в городах, которые так или иначе связаны с Маяковским.

Поэтому следующий состоялся весной 2019-го в Берлине. Владимир Маяковский приезжал туда девять раз и оставил о городе воспоминания в стихах, статьях и письмах. Летом форум памяти и творчества певца революции пришел в российское Предуралье, куда и отправилась делегация из Владимира. Кроме моноспектакля по стихам Маяковского, в рамках фестиваля прошла презентация книги владимирской писательницы Ольги Гуниной «Прошлогодний Дед Мороз».

Владимирский драмтеатр попал на кунгурский фестиваль буквально в последний момент. Афиша мероприятия уже была сверстана, но его организаторов очень заинтересовал наш моноспектакль «Дайте руку! Вот грудная клетка», и он вне конкурса был включен в программу. Да там, собственно, и нет никакого конкурса. Просто собираются лучшие коллективы или лучшие исполнители моноспектаклей, связанных с творчеством поэта.

Николай Горохов завершал театральный день в Кунгуре. Было уже восемь часов вечера, но публика не расходилась. Аплодисменты начались с первых минут моноспектакля, а под конец они переросли в продолжительные овации и крики «Браво!». Руководитель молодежного театра, в котором проходил спектакль, сказал Николаю Анатольевичу: «Вот это я увидел настоящего Маяковского! До этого такого я Маяковского еще не видел!».

Премьера спектакля «Дайте руку! Вот грудная клетка» состоялась во Владимирском драмтеатре 7 мая 2015 года. Режиссером его стал наш талантливый Владимир Кузнецов. А сценарий написала Надежда Горохова. Этот моноспектакль требует от своего единственного исполнителя огромной энергетической, эмоциональной отдачи, множества перевоплощений и психологической убедительности. Постановка воссоздает противоречивую, остроумную, деятельную, титаническую и предельно ранимую личность Владимира Маяковского. И, конечно, бурную эпоху озарений, энтузиазма, революционных мечтаний и смертельных разочарований, в которую он жил.

Сегодняшнему зрителю не всегда понятна эта одержимость и самосжигание Маякосвкого, когда человек жертвует здоровьем, благополучием, личной жизнью и вообще жизнью как таковой ради воплощения Вселенской идеи «единого человечьего общежитья», где должна торжествовать всеобщая справедливость и талант… Где все должны быть счастливы. Но чистота и мощь этой романтической, пусть утопической мечты неизменно находит отклик в людских сердцах…

Подробнее о приезде Владимира Маяковского во Владимир читайте здесь.

Татьяна Лысова

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Фото и видео Дмитрия Киреева