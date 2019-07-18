Скандальную выставку во Владимире проверяет прокуратура 

Кураторы выставки дали свои объяснения в рамках прокурорской проверки. Кроме того, «законники» сами проинспектировали выставку. В частности, наблюдали, спрашивают ли организаторы паспорта у посетителей, пришедших на выставку.
Выставка имеет возрастное ограничение – допускаются только лица старше 18 лет.
Михаил Быстрик, владимирский общественник:
- Мне крайне не понравилось, что там антихристианские ценности, антинравственные ценности и вообще мерзкие любому здравомыслящему человеку. Данные работы основываются на псевдотрудах людей, которые живут далеко за пределами нашей страны в постхристианской среде.
- Что люди живут временными похотями, люди живут потреблением. Это всё чуждо нашему народу с тысячелетней историей. Вы можете посмотреть, сколько туристов приезжает в город Владимир ознакомиться с нашей культурой. Почему же мы сами, русские, не можем обратиться к своей богатой культуре?
- К сожалению наш культурный код был нарушен в 1917 году. Нам навязываются новые ценности, которые мы не должны поддерживать. Почему данные мероприятия не проводятся в таких регионах нашей страны, как Чечня, Дагестан? Потому что малые народности сохранили свой культурный код. И они не допустят на своей земле подобного рода безобразия.
Общественники обратились в полицию и прокуратуру, написали письмо губернатору и главе администрации города Владимира. В мэрии «Призыву» пояснили, что организаторы этой выставки действуют в правовом поле.
— У нас цензура запрещена. Позиция мэрии была бы важна, если бы эта выставка разместилась в муниципальном помещении. Но мы помещений для неё не предоставляли, — пояснил позицию местной власти представитель городской администрации. — Я лично плохо отношусь к такого рода инсталляциям, и моё дело — ходить туда либо нет. Я проголосовал ногами — не пошёл.
Выставка современного искусства наносит удар по семейным ценностям, считают активисты. Куратор «OUT.Наружу» Анастасия Вавилова с этим не согласна. На выставке есть много снимков, посвящённых именно семейным ценностям — в самых обычных шведских семьях, говорит она.
- Митинги и вся вот эта шумиха, она пошла нам на руку, вызвала резонанс в городе, и пришло даже больше людей, чем мы рассчитывали.
- Но те, кто приходит, они даже разочаровываются, здесь нет нисколько, ни грамма пропаганды порно, нетрадиционной ориентации. Здесь этого нет. И все спрашивают – а что не так-то? Из-за чего такой сыр бор?
На выставку, по словам Анастасии, приходит не только молодёжь. Половина посетителей — люди за сорок. Познакомиться с современным искусством хотят даже женщины преклонного возраста. Они не всё приняли, но им понравилось, заметила куратор.
Оскорбление чувств верующих — это уголовная статья. Даже религиозные активисты согласны с тем, что выставочные экспонаты под её действие не попадают. Здесь можно говорить о другом — о моральных аспектах, о бескультурье. Тем не менее они обратились в прокуратуру, где такими тонкими материями, не формализованными в правовые нормы, не занимаются. А вот то духовное ведомство, которое сведуще именно по этой части, — Владимирская епархия — от оценок выставки воздержалось. Оттуда призывов закрыть «бесстыжий вернисаж» не доносилось. Некоторые священники, с которыми удалось пообщаться, признались, что информацию о подобных «перфомансах» лучше не разглашать — не делать им рекламу.
Но рядовые представители паствы настроены более воинственно.
— Против таких выставок должны объединяться все православные христиане, — уверен Павел Плюснин, представитель православного движения «Сорок Сороков». — Чтобы люди узнали: здесь творится безобразие! И если много людей выступит против, предадут это огласке — такие вещи не будут проходить во Владимире, они будут осуждаться.
Выставка «OUT.Наружу» открылась во Владимире неделю назад и намерена работать ещё две недели. Для всех без исключения здесь проводят экскурсии. Объясняют непонятное. Помимо фотографий и картин, сегодня там презентуют ещё и театральную постановку — в духе заявленной темы.
Татьяна Данилова
Фото и видео «Призыва»
Обсуждение 7
Быстрик — общественник?
Кто это вообще?
Код нарушен в 1917 году?
Пациенту место в дурдоме, однозначно.
Прокуратуре больше заняться нечем — как выставки проверять. Лучше проверьте церковников на предмет продажи свечек и так далее. Сами живут в особняках. ездят на дорогих иномарках и еще людям пытаются втирать о чем то святом.
Иван, далеко не все священнослужители живут так, как вы сказали — там тоже своё расслоение и своя иерархия, в том числе имущественная. И, кстати, Епархия от оценок выставки воздержалась.
Тебе свечку дать что ли, или тебя заставляет кто купить ее? Или ты о верующих печешься? Нам такая забота не нужна. Какое тебе дело, что мы и сколько жертвуем? Мы хотим, чтобы священники наши жили хорошо, мы даже хотим, чтобы и ты жил хорошо. А у тебя тупо зависть, у человека который поощряет разврат. Я думаю, что ты не будешь против если твой сын будет трансфеститом, а дочь твоя будет сниматься голой, это ведь для тебя нормально
Октябрята дают советы по дурке! Зачем лишать вас, вашей ковки в дурдоме?
Епархия не судима будет. К тому же что осуждать или защищать? Человеческое тело? Причём тут трансвестизм? По словам куратора выставка посвящена как раз семейным ценностям. А как же Адам и Ева? А Рубенс, Микеланджело, владимирец Кокурин? Может всё мировое искусство запретить?
По словам куратора одно,а по факту она посвящена семьям,которые ходят голышом перед детьми и их учат тому же,и лесбиянкам,которые сближаются друг с другом во время месячных….какое высокое искусство…да,ещё посвящена подглядыванию….раньше психиатры обращали внимание на людей,остро нуждающихся в подглядывании за интимом других,ставили диагноз и лечили,но нынче времена изменились…им позволяют вовлекать в распутство и шизофрению других….