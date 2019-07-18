Скандальную выставку во Владимире проверяет прокуратура 

Скандальной выставкой, открывшейся на парковке Северных торговых рядов Владимира, заинтересовалась прокуратура. Обратить внимание надзорного ведомства на экспонаты 18+ попросили православные активисты Владимира. Они решительно против такого «современного искусства» и просят дать ему правовую оценку.

Кураторы выставки дали свои объяснения в рамках прокурорской проверки. Кроме того, «законники» сами проинспектировали выставку. В частности, наблюдали, спрашивают ли организаторы паспорта у посетителей, пришедших на выставку.

Выставка имеет возрастное ограничение – допускаются только лица старше 18 лет.

Представители религиозных сообществ Владимира, да и не только они, уверены: подобное искусство несёт в себе опасность, поскольку развращает молодое поколение, навязывает «чуждую» культуру. Сами протестующие на выставке не были, но ознакомились с её содержимым в открытых интернет-ресурсах.

Михаил Быстрик, владимирский общественник:

Мне крайне не понравилось, что там антихристианские ценности, антинравственные ценности и вообще мерзкие любому здравомыслящему человеку. Данные работы основываются на псевдотрудах людей, которые живут далеко за пределами нашей страны в постхристианской среде.

Что люди живут временными похотями, люди живут потреблением. Это всё чуждо нашему народу с тысячелетней историей. Вы можете посмотреть, сколько туристов приезжает в город Владимир ознакомиться с нашей культурой. Почему же мы сами, русские, не можем обратиться к своей богатой культуре?

К сожалению наш культурный код был нарушен в 1917 году. Нам навязываются новые ценности, которые мы не должны поддерживать. Почему данные мероприятия не проводятся в таких регионах нашей страны, как Чечня, Дагестан? Потому что малые народности сохранили свой культурный код. И они не допустят на своей земле подобного рода безобразия.

Общественники обратились в полицию и прокуратуру, написали письмо губернатору и главе администрации города Владимира. В мэрии «Призыву» пояснили, что организаторы этой выставки действуют в правовом поле.

— У нас цензура запрещена. Позиция мэрии была бы важна, если бы эта выставка разместилась в муниципальном помещении. Но мы помещений для неё не предоставляли, — пояснил позицию местной власти представитель городской администрации. — Я лично плохо отношусь к такого рода инсталляциям, и моё дело — ходить туда либо нет. Я проголосовал ногами — не пошёл.

Выставка современного искусства наносит удар по семейным ценностям, считают активисты. Куратор «OUT.Наружу» Анастасия Вавилова с этим не согласна. На выставке есть много снимков, посвящённых именно семейным ценностям — в самых обычных шведских семьях, говорит она.

Анастасия Вавилова, куратор выставки:

Митинги и вся вот эта шумиха, она пошла нам на руку, вызвала резонанс в городе, и пришло даже больше людей, чем мы рассчитывали.

Но те, кто приходит, они даже разочаровываются, здесь нет нисколько, ни грамма пропаганды порно, нетрадиционной ориентации. Здесь этого нет. И все спрашивают – а что не так-то? Из-за чего такой сыр бор? На выставку, по словам Анастасии, приходит не только молодёжь. Половина посетителей — люди за сорок. Познакомиться с современным искусством хотят даже женщины преклонного возраста. Они не всё приняли, но им понравилось, заметила куратор.

Оскорбление чувств верующих — это уголовная статья. Даже религиозные активисты согласны с тем, что выставочные экспонаты под её действие не попадают. Здесь можно говорить о другом — о моральных аспектах, о бескультурье. Тем не менее они обратились в прокуратуру, где такими тонкими материями, не формализованными в правовые нормы, не занимаются. А вот то духовное ведомство, которое сведуще именно по этой части, — Владимирская епархия — от оценок выставки воздержалось. Оттуда призывов закрыть «бесстыжий вернисаж» не доносилось. Некоторые священники, с которыми удалось пообщаться, признались, что информацию о подобных «перфомансах» лучше не разглашать — не делать им рекламу.

Но рядовые представители паствы настроены более воинственно.

— Против таких выставок должны объединяться все православные христиане, — уверен Павел Плюснин, представитель православного движения «Сорок Сороков». — Чтобы люди узнали: здесь творится безобразие! И если много людей выступит против, предадут это огласке — такие вещи не будут проходить во Владимире, они будут осуждаться. Выставка «OUT.Наружу» открылась во Владимире неделю назад и намерена работать ещё две недели. Для всех без исключения здесь проводят экскурсии. Объясняют непонятное. Помимо фотографий и картин, сегодня там презентуют ещё и театральную постановку — в духе заявленной темы.

К слову вход на выставку недешёвый — 300 рублей. За спектакль придётся отдать ещё 200. Чтобы не пожалеть о напрасно потраченных деньгах, нужно, вероятно, очень сильно любить это самое «современное искусство».

Ранее «Призыв» сообщал о том, как митрополит Тихон защитил чувства верующих в Новосибирском театре.

Татьяна Данилова Фото и видео «Призыва»