Школы Владимирской области проверят к учебному году

Школы Владимирской области активно готовятся к новому учебному году. А в это время специальная комиссия оценивает качество проведения работ. По состоянию на 26 июля в регионе принято 176 образовательных учреждений. Это 18% от общего числа школ, которые предстоит проверить, сообщает пресс-служба департамента образования. Работы по подготовке учреждений к началу учебного года должны быть завершены до 20 августа. Это текущие, плановые ремонты, а также ремонтные работы, проводимые в рамках нацпроекта «Образование», госпрограммы «Доступная среда» и проекта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка».

Готовность школ к новому учебному году проверит специальная комиссия.

Оценивать готовность учреждений будет специальная комиссия, созданная при департаменте образования, в которую также войдут представители МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и Роспотребнадзора. Особое внимание проверяющие уделят соблюдению требований безопасности, защищённости организаций от угроз криминального и террористического характера, вопросам обеспечения питания учащихся и уровня благоустройства зданий. Также комиссия оценит, как организована доставка детей в учебные заведения. Будут проверены лицензии на право перевозки, техническое состояние школьных автобусов, маршруты и графики подвоза учащихся.

В новом учебном году в регионе будет задействован 261 школьный автобус.

Приемку к предстоящему учебному году проходят и детские сады. Во Владимире уже прошли проверку 80 из 89 дошкольных учреждений. На этой неделе продолжается приемка детских садов в Октябрьском районе, сообщает мэрия.

В 2019-2020 учебном году во Владимирской области будут работать 440 муниципальных ДОУ, 4 частных ДОУ, 362 муниципальной и государственной школы, 9 православных гимназий, 36 средних профессиональных образовательных организаций, 102 организации дополнительного образования, 9 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одна организация дополнительного профобразования и одна организация иного типа.

Ранее «Призыв» писал, что детский сад в Юрьевце заливает в дожди. Крышу не могут починить уже несколько месяцев.

Ольга Ефремова

Фото: unanews.ru