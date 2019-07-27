Сериал «Динозавр» будут снимать во Владимире и Суздале 

Продолжение сериала «Динозавр», остросюжетной комедии телеканала НТВ, снимут во Владимире и Суздале. Работа уже кипит, пока съемки проходят в Москве. Затем группа направится во Владимирскую область. Точную дату съемок пока не назвали, зато известно, что народные артисты России Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный появятся во втором сезоне. В картине будет задействовано и много других известных актеров: народный артист России Валерий Баринов, Заслуженные артисты России Михаил Жигалов, Галина Петрова, Александр Олешко, а также молодые актёры театра и кино Евгений Миллер, Анна Васильева и австрийский актёр Вольфганг Черни.

В главных ролях сериала «Динозавр» — Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный.

Первый сезон остросюжетной комедии «Динозавр» рассказывает историю «медвежатника» Семёна Бабушкина, который большую часть своей жизни провел в местах не столь отдаленных, но сбежал из тюрьмы, потому что узнал, что у него на свободе есть сын и внучка. Премьера состоялась осенью 2018 года и сразу полюбилась телезрителям.

Режиссер-постановщик фильма Олег Компасов заверяет, что продолжение картины будет еще более непредсказуемым. Небольшой спойлер: «междвежатнику» Бабушкину предложат стать консультантом в Следственном комитете, но работать на систему он не готов.



—Наши герои откроются с новых сторон, чтобы зрители могли насладиться всеми гранями таланта наших замечательных актеров, — цитирует Олега Компасова телеканал «НТВ».



Ранее «Призыв» писал о съемках нового сериала «Угрюм-река», которые проходили в Суздале. Съемочная группа работала на территории Спасо-Евфимиева монастыря и Торговых рядов.

Ольга Ефремова

Фото: tricolortvmag.ru