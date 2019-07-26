Семь отличных идей для выходного дня

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День города Гороховца 6+
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«Да снизойдет Божественная благодать…» 6+
Прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии в г. Владимире приглашает всех желающих на традиционные субботние концерты органной музыки. 27 июля классические произведения духовной музыки прозвучат в исполнении Кристины Ротаевой. Она с отличием окончила Владимирское музыкальное училище по специальности «Фортепиано». В 2009 году завершила свое обучение в Нижегородской консерватории по специальностям «Фортепиано» и «Орган». Совершенствовала свое образование в магистратуре Санкт-Петербургского госуниверситета на кафедре «Исполнительство на старинных клавишных инструментах — орган, клавесин, карильон».
Органистка выступала в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Архангельске, Москве, Кирове, Калининграде, Ливадии, а также в городах Германии и Швейцарии. Она является лауреатом II премии на II Международном конкурсе органистов им. В. Кикты (Архангельск, 2006), Международного фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина — Санкт-Петербург» (2007) и Московского фестиваля им. Бидлоо (2007). Получила специальный приз «Надежда Отечества» на V Международном конкурсе органистов им. М. Таривердиева (2007). Стала финалистом IX Международного конкурса органистов Марчелло Галанти (2008).
Католический костел: г. Владимир, ул. Гоголя, 2
27 июля в 18.00
Благотворительный взнос: взрослые — 250 руб., пенсионеры, школьники и студенты — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно
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Творческие выходные на Пушкинском бульваре 6+
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Народное гулянье «Добросельские забавы» 0+
На главной сцене гости парка «Добросельский» смогут увидеть большую концертную программу с участием солистки вокальной студии «Манго» Клюхиной Полины, танцевального коллектива «Графика», вокальной студии «Улыбка» и вокалистки Елены Некрасовой. Для маленьких гостей парка пройдет множество интерактивных программ с участием веселых аниматоров и ростовой куклы Паркуши. Все желающие смогут принять участие в традиционных народных играх и забавах от представителей клуба военно-исторической реконструкции «Пламя и сталь», по итогам которых все участники будут награждены сладкими призами и пригласительными билетами в «Городок аттракционов» парка.
В 13.00 пройдет открытая тренировка по функциональному тренингу «Dance Mix» от спортивного клуба «Boston». Самые активные гости народного гулянья смогут показать свою силу, выносливость и стать участниками розыгрыша сертификатов на посещение фитнес-клуба. В 14.00 состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе от инструктора Центра всестороннего развития «Здесь и сейчас». Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах по лепке из легкого пластилина и росписи гипсовых игрушек от арт-студии «Фан-Чулан» и посетить уличный «Ярко Бар» с большим выбором домашних лимонадов и наивкуснейших безалкогольных коктейлей.
На территории парка будут работать: стрелковый тир, «Городок аттракционов», прокат электромобилей, батуты и торговая точка с разнообразным выбором угощений и прохладительных напитков. Завершится гулянье зажигательной дискотекой «Танцуют все» под самые любимые композиции, которые не дадут устоять на месте!
г. Владимир, парк культуры и отдыха «Добросельский»
27 июля в 11.00
Вход свободный
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Фестиваль танцев в Центральном парке 6+
На территории Центрального парка будет организовано несколько площадок, где лучшие хореографы города проведут мастер-классы. Абсолютно все желающие в этот день смогут попробовать себя в разных танцевальных стилях: зумба, исторические танцы, хастл, десткая хореография, вог, джаз-фанк .
На главной сцене (за «Галерой», у колеса обозрения) можно вдохновиться яркими выступлениями танцевальных студий города Владимира, а также получить приятные подарки и призы. В фестивале примут участие: школа танцев «Мегаполис», «Территория танца», «Танцы XIX-XX веков», Dance House «QUEEN», Fitness Зумба, студия танцев «УРБАНАКАДЕМИЯ».
г. Владимир, Центральный парк
28 июля с 16.00 до 19.00
Вход свободный
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Фольклорный праздник «Звучи, гармонь народная!» 0+
Владимирский парк «Дружба» приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу народных традиций. В большом концерте примут участие: фольклорная группа «Мужики»; фолк-группа «Прялица»; группа «Владимир»; театр эстрадной песни «Алфавит», руководитель Владимир Карпов; заслуженный деятель культуры и певица Валентина Варакина; заслуженная артистка России Елена Молодцова и певица Светлана Хруцкая. Особыми гостями праздника станут владимирские, пензенские, рязанские гармонисты, которые покажут свое истинное народное мастерство. Песни, частушки, припевки и, конечно, виртуозная игра на любимом русском инструменте, несомненно, поднимет настроение всем без исключения!
На празднике каждый найдет себе развлечение по душе. На творческих мастер-классах по игре на ложках и изготовлению народной куклы можно будет научиться забытому искусству. Ярмарка мастеров предложит приобрести необычные вещи ручной работы для себя или в подарок. На площадке катка посетителей парка ждет танцевальная программа «Ретро-шлягер». Весь день гости могут сделать счастливые семейные фото в оригинальной фотозоне и сразу делится ими на просторах Интернета в зоне Wi-Fi.
г. Владимир, парк «Дружба»
28 июля с 11.30 до 16.30
Вход свободный
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Кубок Владимирской области по пляжному волейболу 0+
В это воскресенье на Центральном пляже Гусь-Хрустального состоится розыгрыш Кубка Владимирской области по пляжному волейболу. Более 25 мужских и женских пар будут вести борьбу за титул обладателя трофея. Сам розыгрыш Кубка пройдёт по стандартным сеткам на 6 подготовленных площадках. При посеве команд будет учитываться их итоговый рейтинг в чемпионате области.
г. Гусь-Хрустальный, Центральный пляж
28 июля в 10.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: park-druzhba.ru
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