Семь отличных идей для выходного дня

Прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии в г. Владимире приглашает всех желающих на традиционные субботние концерты органной музыки. 27 июля классические произведения духовной музыки прозвучат в исполнении Кристины Ротаевой. Она с отличием окончила Владимирское музыкальное училище по специальности «Фортепиано». В 2009 году завершила свое обучение в Нижегородской консерватории по специальностям «Фортепиано» и «Орган». Совершенствовала свое образование в магистратуре Санкт-Петербургского госуниверситета на кафедре «Исполнительство на старинных клавишных инструментах — орган, клавесин, карильон».

Органистка выступала в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Архангельске, Москве, Кирове, Калининграде, Ливадии, а также в городах Германии и Швейцарии. Она является лауреатом II премии на II Международном конкурсе органистов им. В. Кикты (Архангельск, 2006), Международного фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина — Санкт-Петербург» (2007) и Московского фестиваля им. Бидлоо (2007). Получила специальный приз «Надежда Отечества» на V Международном конкурсе органистов им. М. Таривердиева (2007). Стала финалистом IX Международного конкурса органистов Марчелло Галанти (2008).

Католический костел: г. Владимир, ул. Гоголя, 2

27 июля в 18.00

Благотворительный взнос: взрослые — 250 руб., пенсионеры, школьники и студенты — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно