Счета за лишнюю воду оплатят из бюджета Владимира

Счета за лишнюю пролитую воду в общежитиях Владимира оплатит бюджет города. Депутаты горсовета согласились выплатить муниципальной управляющей компании МКП «ЖКХ» 4,3 миллиона рублей на оплату по тарифу за общедомовые нужды за водоснабжение. Убыток «управляшки» скопился за два с лишним года.

Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ Владимира

У нас у МКП «ЖКХ» имеются общежития, которые оснащены общедомовыми приборами учета и не имеют индивидуальных приборов учета.

Поэтому выпадающие доходы с января 2017 года по июль 2019 года составили 3,6 миллиона рублей.

Убыток сложился в расчетах с водоканалом.

Эти расходы по ОДН могли лечь на плечи жителей, как это уже случилось с платежами за электроэнергию. Как «Призыв» писал ранее, жильцы неожиданно получили счета по 5-12 тысяч рублей.

Вместе с тем, депутаты Николай Голенкевич и Ирина Машковцева были против таких бюджетных растрат. Народных избранников пришлось убеждать главе администрации Андрею Шохину. Общедомовые приборы учета невозможно поставить в 55 общежития, люди платят по нормативам.

Убытки управляющей компании составили 3,6 млн рублей

Любопытно, что прежде управляющие компании, которые обслуживают общежития, получали бюджетную субсидию на свои сверх расходы ежегодно. В этом году этого не случилось. А когда возникла необходимость, то появились разногласия между депутатами и чиновниками. По итогам голосования на сессии большинство народных избранников решили помочь управляющей компании.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»