Сабантуй во Владимире развернётся в воскресенье

Во Владимире устроят Сабантуй. И не простой, а юбилейный. Национальный татаро-башкирский праздник состоится в областном центре уже в 20-й раз. Праздничные площадки развернутся в воскресенье, 21 июля, в Загородном парке.

На одной из площадок пройдут соревнования по национальной татарской борьбе куреш. Это обязательный атрибут праздника. Традиционно будут представлены татарские ремесла. Мастер-классы по ним проведут лучшие умельцы, в том числе из республики Татарстан. В программе также значится большая и яркая концертная программа. Постоянным «вкусным» атрибутом праздника станут татарские национальные блюда.

Сабантуй — праздник не только татарского, но и башкирского народа.

Впервые на юбилейном Сабантуе громко заявят о себе представители башкирской общины Владимира. Гости праздника смогут посетить башкирскую юрту, угоститься национальными блюдами башкирской кухни, отведать натуральный мед, услышать народные башкирские песни и мелодии, исполняемые на народном инструменте — курае.



Организаторы праздника приглашают владимирцев приходить семьями — интересно будет всем от мала до велика. Сабантуй начнется в 12.00. Вход свободный. Возрастная характеристика мероприятия 6+.



Ранее «Призыв» сообщал, что интересно провести воскресный день можно и в центре Владимира. На Театральной площади именитые боксеры проведут для всех желающих тренировку.

Ольга Ефремова

Фото группы «Администрация города Владимира»