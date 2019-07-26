Ремонт теплосетей перекинулся на улицу Мира

Реконструкция теплосетей началась в районе улицы Мира во Владимире. Согласно проекту на данном участке будет заменено 540 метров разводящего трубопровода. Стоимость работ составит 8 миллионов рублей. В пресс-службе владимирского филиала «Т Плюс» заверяют, что во время ремонта горячую воду будет отключать только на время технологических переключений — это не более суток.

Стоимость работ составит 8 миллионов рублей.

После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территорий: заасфальтируют дороги и тротуары, засеют газоны. Все лавочки, барьерные ограждения и детские качели, которые могут быть демонтированы на время проведения работ, поставят на прежнее место. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному составит 935 млн рублей. Ранее «Призыв» писал, что ремонт теплосетей охватил восток и центр Владимира.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»