Редкую птицу окольцевали GPS-трекером

Краснокнижная птица Владимирской области — большой подорлик – получила свой личный GPS-трекер. Мероприятие по мечению птицы, реализованное в рамках международного проекта в Клязьминско-Лухском заказнике, проводилось у нас в регионе впервые. Помеченный птенец большого подорлика оказался самцом. Ему было также надето кольцо с индивидуальным номером, взято несколько перьев для генетического анализа и сняты промеры крыла, хвоста, цевки и клюва.

— Данный птенец является чистым представителем своего вида, не гибридом, что ещё дает надежду на сохранение популяции большого подорлика, — рассказывает группа «Птицы Владимирской области».

Все проделанные манипуляции не нанесли краснокнижной птице никакого вреда. Он был благополучно возвращен назад в гнездо. Теперь орнитологи ждут известий о его перемещениях.

GPS/GSM-трансмиттер — это специальный передатчик, позволяющий отслеживать пути миграций и места зимовок птиц. Прибор оснащён солнечной батареей, продолжительное время может работать на самообеспечении. Сигнал с передатчика поступает сначала на спутник, а затем уже непосредственно к исследователям.

Орнитологи будут наблюдать за редкой птицей.

Большой подорлик – это хищная птица средних размеров 155 — 182 см и массой 1,6 — 3,2 кг. Гнездиться предпочитает в высокоствольных заболоченных лесах в поймах рек, вблизи озёр, крупных верховых болот. Зимует в Южной Азии и Египте.

Всего в области обитает не более 10 — 20 пар большого подорлика. Причем уязвимым видом он является не только на территории нашего и соседних регионов, но и по всей стране, а также на мировом уровне. Всё случилось из-за применения ядов в борьбе с грызунами, которыми они питаются.

Ранее «Призыв» писал, что в Клязьминско-Лухский заказник залетела ястребиная сова. Этот вид занесён в Красную книгу Владимирской области и считается очень редким.

Ольга Ефремова

Фото Ю.А. Буянова

Поделиться: