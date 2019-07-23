Рабочего фермы затянуло в навозоуборочный транспортер 

Рабочий животноводческой фермы в Юрьев-Польском районе погиб на рабочем месте. Находясь на смене, 58-летний мужчина самостоятельно открыл кожухи навозоуборочного транспортера и попал в транспортировочную ленту. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Рабочий фермы не прошел необходимый инструктаж.

По данным следствия, руководство сельскохозяйственного предприятия ежемесячно заключало договор подряда с местным жителем на исполнение работ по обслуживанию навозоуборочного транспортера фермы. При этом обучения и необходимого инструктажа мужчина не проходил. А это грубое нарушение. В соответствии с законодательством об охране труда работу на данном оборудовании должен выполнять сотрудник, прошедший обучение и получивший разряд, поясняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Руководством предприятия семье погибшего оказана материальная поддержка.

В настоящее время устанавливается конкретное лицо, причастное к гибели рабочего фермы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее «Призыв» сообщал, что при схожих обстоятельствах в Юрьеве-Польском погиб рабочий деревоперерабатывающего предприятия. Трагедия произошла при разгрузке древесины.

Ольга Ефремова

Фото: innovamakina.com