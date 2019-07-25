Прожиточный минимум вырос вместе с ценами

Новый прожиточный минимум установлен во Владимирской области. За второй квартал текущего года его величина на душу населения составила 10768. Это на 561 рубль больше, чем было в первом квартале текущего года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11746 — плюс 623 рубля. Для пенсионеров — 9062 рубля (плюс 449 рублей), для детей — 10780 рублей (больше на 571 рубль).

Разница с предыдущим показателем составила 561 рубль.

Прожиточный минимум рассчитывается из стоимости потребительской корзины. В нее входят хлеб, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и прочие продукты питания — всего 42 наименования. Туда же включены непродовольственные товары. Увеличение прожиточного минимума говорит о том, что товары, входящие в продуктовую корзину, подорожали.

Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально.

Эти показатели используются для расчета различных субсидий, а также для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ.

Ранее «Призыв» сообщал, что прожиточный минимум за первый квартал текущего года также вырос. Тогда рост составил 684 рубля.

Ольга Ефремова

Фото: retail-life.ru