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Прожиточный минимум вырос вместе с ценами

Разница с предыдущим показателем составила 561 рубль

Новый прожиточный минимум установлен во Владимирской области. За второй квартал текущего года его величина на душу населения составила 10768. Это на 561 рубль больше, чем было в первом квартале текущего года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11746 — плюс 623 рубля. Для пенсионеров — 9062 рубля (плюс 449 рублей), для детей — 10780 рублей (больше на 571 рубль).

Разница с предыдущим показателем составила 561 рубль.

Прожиточный минимум рассчитывается из стоимости потребительской корзины. В нее входят хлеб, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и прочие продукты питания — всего 42 наименования. Туда же включены непродовольственные товары. Увеличение прожиточного минимума говорит о том, что товары, входящие в продуктовую корзину, подорожали.

Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально.

Эти показатели используются для расчета различных субсидий, а также для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ.

Ранее «Призыв» сообщал, что прожиточный минимум за первый квартал текущего года также вырос. Тогда рост составил 684 рубля.

Ольга Ефремова 

Фото: retail-life.ru

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