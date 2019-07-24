Производителей молока уличили в вопиющих нарушениях 

Некоторые производители молока во Владимирской области работают с грубыми нарушениями. К таким выводам пришли специалисты регионального управления Россельхознадзора, наведавшиеся на предприятия с внеплановыми проверками. Нарушения в основном касаются ветеринарно-санитарных правил, а также порядка оформления ветеринарных свидетельств. Выяснилось, что производители не проводят должную профилактику лейкоза крупного рогатого скота. На предприятиях не оказалось необходимого дезинфицирующего оборудования и ограждения по всему периметру хозяйств, защищающего от проникновения диких животных.

Контролеры зафиксировали и отсутствие приборов для определения температуры и влажности в помещении, а также журналов для записи температур. А еще выпускающие молоко предприятия несвоевременно оформляли и гасили электронные ветеринарные свидетельства. По результатам проверок в отношении юридических лиц возбуждено 10 дел об административном правонарушении.

Недобросовестные производители молока заплатят штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.

— С целью устранения нарушений хозяйствующим субъектам выданы предписания, исполнение которых находится на контроле, — уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что молочку с кишечной палочкой нашли в бюджетных учреждениях. Опасная продукция ввозилась из соседних областей.

Ольга Ефремова

Фото: riastrela.ru