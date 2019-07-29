Продавцу мороженого выставили счет за Золотые ворота 

Бизнесмена из Владимира попросили раскошелиться за изображение Золотых ворот на тележках с мороженым. За каждый рисунок предприниматель должен внести в кассу Владимиро-Суздальского музея-заповедника 20 тысяч рублей. Продавцу мороженого уже выставили счет. Предприниматель в шоке от нового прейскуранта ВСМЗ. Прайс-лист, в котором чётко прописано, сколько теперь придется платить за использование изображений зданий музея и культурных ценностей, размещен на официальном сайте музея. Речь может идти и о сувенирной продукции, и об оформлении торговых точек, как в случае с мороженым.

— Мороженым мы занимаемся уже три года на основании торгов. В рамках договора с мэрией мы используем данный рисунок Золотых ворот,- пояснил ситуацию «Призыву» бизнесмен. — В этом году поступило неожиданно письмо от ВСМЗ с предложением заключить договор о коммерческом использовании. Это 20 тысяч с каждого холодильника! Это невыгодное предложение не входило в наши планы по развитию бизнеса. Картинка была предложена чиновниками, чтобы наша торговая точка вписывалась в архитектурное решение города.

ВСМЗ требует оплаты за изображение памятника на тележках с мороженым.

Свои требования заплатить за картинку с Золотыми воротами музей-заповедник обосновал основами законодательства РФ о культуре, где говорится, что предприятия и организации могут использовать изображения (воспроизведения) объектов культуры и культурного достояния при наличии официального разрешения владельцев. При этом плата осуществляется на основе договора и тариф организации культуры устанавливают самостоятельно.

«Вам необходимо обратиться в дирекцию Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника о заключении договора на право коммерческого использования изображений, где будет определён размер вознаграждения за предоставление указанного права, в соответствии с действующим Прейскурантом Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, размещённого на официальном сайте», — сообщается в официальном письме музея, направленном владимирскому бизнесмену.

В случае, если владельцы НТО (нестационарных торговых объектов) не захотят платить, руководство музея предупредило, что обратится с жалобой в арбитражный суд с «требованием о запрещении неправомерного использования изображений и взыскания убытков».

Но отдавать свои «кровные» продавец мороженого просто так не намерен. Бизнесмен отправил ответное письму в ВСМЗ, где пояснил, что имеет конкретные требования к организации торговли безалкогольными напитками и мороженым. Следуя им, продавец должен иметь в наличии «передвижную тележку с морозильным ларем (размеры мобильного прилавка от 1000х500х900 до 1260х660х1450), морозильный ларь оформлен декоративными панно с видами архитектурных объектов города».

— Условиями договора не предусмотрено что мы должны нести финансовое бремя за использование изображений объектов культуры, находящихся в оперативном управлении музея-заповедника, в том числе: экстерьера Золотых ворот с надвратной Ризположенской церковью, — возмущается предприниматель.

Прейскурант опубликован на официальном сайте ВСМЗ.

Также владелец НТО пытается донести до руководства музея, что выявление несоответствия его холодильника с архитектурным обликом города ведет к прекращению договора на размещение тележек с мороженым. Платить музею и менять рисунок торговой точки предприниматель не намерен.

«Призыв» обратился с официальными обращениями к другим сторонам конфликта: мэрию и музей, также эту ситуацию с прейскурантом ВСМЗ нам обещали прокомментировать в прокуратуре Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что общественники потребовали предотвратить закрытие «Музея природы». Филиал ВСМЗ может прекратить свою работу из-за повышения стоимости аренды здания.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»