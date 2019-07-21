Предпенсионеров на селе уравняют в льготах

Сельским работникам предпенсионного возраста предоставят льготы за счет регионального бюджета. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Владимирской области на комитете по социальной политике. В первую очередь, это касается медиков и педагогов, работающих в сельской местности и получающих пенсию за выслугу лет.

Депутаты считают, что пенсионная реформа разделила людей в возрасте на два лагеря — успевших оформить льготы и оставшихся без оных.

Чтобы, как выразился председатель комитета по социальной политике и здравоохранению ЗС Сергей Бирюков, предотвратить социальную напряженность, нужно уравнять всех в правах. Речь идёт о льготах на оплату коммунальных и жилищных услуг, а также о доплате тем, кто имеет продолжительный стаж работы (не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин). Они могут оформить ежемесячную денежную выплату в размере 455 рублей.

Как ранее сообщал «Призыв», депутаты Заксобрания ввели льготы по ипотеке для иногородних медиков, чтобы привлечь в регион как можно больше медицинских кадров.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»