Пожарные спасли из огня четырех человек

Четырех человек, двое из которых — дети, спасли на пожаре во Владимире. Возгорание произошло в многоквартирном доме №61 на улице Комиссарова в минувшую пятницу. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 17.27. Пожарные были на месте через 3 минуты, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Горела квартира на первом этаже.

Жильцов дома выводили на улицу с помощью спасательных устройств. Подъезд был настолько задымлен, что покинуть свои квартиры самостоятельно они не смогли. Еще 10 человек были эвакуированы. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что благодаря оперативной работе пожарных удалось предотвратить человеческих жертв и отстоять квартиры. Открытый огонь ликвидировали в течение 12 минут.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Как рассказала «Призыву» местная жительница, пламя вспыхнуло в съемной квартире. На момент ЧП ее жильцы якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. Причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливаются.

Ранее «Призыв» писал, что из горящего дома спасли женщину с ребенком. Пожар произошел также во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области

Видео: Любовь Тереньева