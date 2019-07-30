Пожар охватил цех на территории завода «Точмаш»

Крупный пожар произошел минувшим вечером на улице Северной во Владимире. Клубы черного дыма были видны из разных точек города. Горожане терялись в догадках, что и где горит. Выяснилось, что вспыхнул цех по производству печатных плат на территории завода «Точмаш». В арендованном помещении располагалось производство компании ООО «Русалокс».

По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании поступило в 20.51. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. С огнем, по данным чрезвычайного ведомства, боролись 52 человека и 22 единицы техники. В 21.33 пожар был локализован, в 21.59 ликвидировано открытое горение.

Пожар охватил 800 кв. метров цеха на территории завода «Точмаш».

Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сгорели имущество на втором этаже и кровля здания. Причина случившегося устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожарные спасли из огня четырех человек. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Комиссарова во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото и видео ГУ МЧС России во Владимирской области