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Пожар охватил цех на территории завода «Точмаш»

ЧП произошло накануне вечером

Крупный пожар произошел минувшим вечером на улице Северной во Владимире. Клубы черного дыма были видны из разных точек города. Горожане терялись в догадках, что и где горит. Выяснилось, что вспыхнул цех по производству печатных плат на территории завода «Точмаш». В арендованном помещении располагалось производство компании ООО «Русалокс».

По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании поступило в 20.51. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. С огнем, по данным чрезвычайного ведомства, боролись 52 человека и 22 единицы техники. В 21.33 пожар был локализован, в 21.59 ликвидировано открытое горение.

Пожар охватил 800 кв. метров цеха на территории завода «Точмаш».

Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сгорели имущество на втором этаже и кровля здания. Причина случившегося устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожарные спасли из огня четырех человек. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Комиссарова во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото и видео ГУ МЧС России во Владимирской области 

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