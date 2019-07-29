Постановление о привлечении ООО «УК Управдом» к административной ответственности оставлено без изменения судом кассационной инстанции

ООО УК Управдом было привлечено к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 100 000 рублей.

Арбитражный суд Владимирской области и Первый арбитражный апелляционный суд оставили постановление о привлечении к административной ответственности без изменения, жалобу ООО УК Управдом-без удовлетворения.

ООО УК Управдом не согласилось с вышеуказанными судебными актами, обжаловало постановление Первого арбитражного апелляционного суд в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

23.07.2019 г. Арбитражный суд Волго-Вятского округа поддержал постановление должностного лица Владимирского УФАС России, оставил постановление Первого арбитражного апелляционного суд без изменения, жалобу ООО УК Управдом без удовлетворения.