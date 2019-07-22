Положено — ешь, не положено — не ешь!

Незнание не освобождает от ответственности. Но избавляет от денег. И от помощи, которую вам могли бы оказать. Если б вы о ней знали. Почему миллионы рублей не доходят до тех, кому они положены, объясняет ведущий программы «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

Наша страна — лидер по числу социальных выплат: всяких льгот, субсидий, пособий, компенсаций, доплат и так далее. Это трудно назвать предметом гордости, поскольку это говорит о том, что у нас очень много нуждающихся. Но зачастую люди, которым действительно требуется поддержка, даже не подозревают о том, что им могут помочь. Тут хитрость какая. Часть выплат носит заявительный характер. Обратился — получишь, не обратился — извини. Твои проблемы. А чтобы обратиться, надо знать — чего тебе положено. И многие не знают.

Буквально на днях история была. Мама из малоимущей семьи обратилась в организацию, занимающуюся, кроме прочего, благотворительностью. Она написала, что вот, мол, скоро 1 сентября, ребёнок пойдёт в школу, надо его собрать, а денег нет — помогите. Ей отвечают: вы в соцзащиту-то обращались? Там именно на это, на подготовку к школе, даётся специальная выплата малоимущим. Ой, да? Вот — да! Хорошо, что ей подсказали. Но ведь это не государство подсказало, которое само выплату назначило. И вот эта мамочка теперь в курсе, а сколько, поди, не знают.

Я понимаю, что сейчас какие-нибудь умники скажут, что люди сами тёмные, сами виноваты, что информацию не ищут, а она есть. Где-то есть. Но поди её отыщи в одном месте. Регулируют порядок выплат и определяют льготные категории населения более 20 федеральных законов. И плюс к федеральным выплатам добавляются региональные — в каждой области свои. Скажем, в Подмосковье есть выплаты одиноким родителям, у которых бывший супруг или супруга уклоняются от алиментов. У нас, кажется, такого нет. Или вот там же, в Подмосковье, многодетная семья может получить компенсацию от 50 до 90% за траты на отдых. А у нас это есть? Я вот не знаю.

И помощь оказывается не только по линии соцзащиты, но и Пенсионный фонд участвует, соцстрах, органы местного самоуправления. А есть ещё социальные налоговые вычеты, кстати. То есть источников, где сидят добрые люди, которые могут тебя поддержать, но из скромности об этом умалчивают, много. И народ, конечно, путается и о своих правах не знает. Вот тоже недавно мужик один мыкался. Прослышал, что фермерам (а он фермер) положена выплата 66 тысяч рублей. Он где-то это услышал, начал концы искать, обратился по профилю – в отдел сельского хозяйства, там ему от ворот поворот, первый раз слышим. Он, значит, к юристам. И выяснилось, что да, положена выплата, да, 66 тысяч, но не по линии сельского хозяйства, а по линии соцзащиты, поскольку имеются в виду малоимущие фермеры. Ну хоть выяснили, информацию нашли. А ведь очень многие так и не получают положенное – по незнанию.

Федеральное издание «Ведомости» два года назад, в 2017-м, потрясающую статистику привело. Там было написано, что Россия ежегодно тратит на соцвыплаты около 3% ВВП — это огромная сумма, но только четверть этих денег (грубо говоря, 25 копеек с рубля) попадает к бедным, то есть тем, у кого на самом деле — всё, край. Тут, правда, имеется в виду несовершенство расчёта социальных выплат, но в том числе, я думаю, из-за непрозрачности правил получения этих средств такая картина вырисовывается.

Можно ли на том же сайте Госуслуг, скажем, присылать уведомления о положенных льготах? Наверное, да. Понятно, что у человека могут меняться жизненные обстоятельства: сегодня он малоимущий, завтра нет, или сегодня он родитель-одиночка, а завтра нет… Но тут какой принцип может быть? Человек может просто отметиться на этом ресурсе, что он малоимущий, одинокий, ещё какой-то — и пусть ему присылают информацию. Вам положено то-то. А дальше его дело – воспользоваться этим или нет. Это реально. Мне, извините, четыре года подряд сайт Госуслуг присылает напоминание «Поменяйте паспорт». А я его поменял в 2015 году. И после пятого или шестого письма я обратился в службу техподдержки, мол, отстаньте, заколебали уже, аусвайс в порядке, но на Госуслугах — упорные ребята-роботы, они мне пишут и пишут. Вот эту бы настырность в полезное русло. Чтобы народ знал, что ему положено. А то у нас как в тюремном анекдоте: мне мясо положено. Положено – ешь. А оно тут не положено. Не положено – не ешь!

Фото: hramzp.ua