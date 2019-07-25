Похитителей пчел задержали с поличным

Похитителей пчел задержали в Вязниковском районе. Грабителей вовремя заметил собственник ульев. Мужчина сразу же обратился в полицию и сообщил, что на его пасеке неизвестные пытаются похитить пчелиные домики и комплектующие элементы. Когда правоохранители были на месте, трое мужчин уже грузили чужое имущество в свой автомобиль.

Установлено, что инициатор кражи, а им оказался 42-летний местный житель, попросил своих знакомых перевезти ульи. О том, что домики для пчел ему не принадлежат, он умолчал.

Общая сумма ущерба, который мог быть причинен собственнику, превысила 140 тысяч рублей.

В отношении похитителя пчел было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Сейчас его расследование завершено, дело передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» писал, что пчеловоды бьют тревогу. На пасеках Юрьев-Польского района массово гибнут насекомые.

Ольга Ефремова

Фото: hotshow.pro