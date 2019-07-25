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Погибшего летчика захоронят под Муромом

Участник войны будет предан земле спустя 75 лет

Курсант Вязниковской военной авиационной школы пилотов, старший сержант Иван Петрович Кирей будет предан земле спустя 75 лет. Погребение останков летчика состоится 28 июля в селе Ковардицы Муромского района. Он погиб в июне 1944 года в авиационной катастрофе истребителя Ла-5. Фрагменты фюзеляжа и мотор истребителя вместе с останками пилота подняли в октябре прошлого года в окрестностях деревни Михалево. В церемонии захоронения примут участие поисковики, молодежь, жители Муромского района, военнослужащие.

Участник Великой Отечественной войны будет предан земле спустя 75 лет.

В 11.00 на центральной площади села Ковардицы пройдет торжественно-траурный митинг, а затем останки пилота будут упокоены на сельском кладбище, — сообщает группа «Поисковики Владимирщины».

А пока поисковики Владимирской области проведут учебно-тренировочную экспедицию на месте падения бомбардировщика Пе-2 в Муромском районе. Самолет разбился в ноябре 1942 года близ села Ковардицы. Экспедиция стартует уже сегодня, 25 июля. Продлится она в течение трех дней. Участие в поисковых работах примут активисты из Владимира, Муромского, Судогодского и Меленковского районов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Судогодском районе на кладбище Новая Никола прошло событие, которого ждали 75 лет. Именно столько близкие Василия Сергеевича Евграфова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, искали его могилу. На помощь пришли поисковиками отряда «Амулет».

Ольга Ефремова 

Фото: smenaplus.ru

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