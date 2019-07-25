Погибшего летчика захоронят под Муромом

Курсант Вязниковской военной авиационной школы пилотов, старший сержант Иван Петрович Кирей будет предан земле спустя 75 лет. Погребение останков летчика состоится 28 июля в селе Ковардицы Муромского района. Он погиб в июне 1944 года в авиационной катастрофе истребителя Ла-5. Фрагменты фюзеляжа и мотор истребителя вместе с останками пилота подняли в октябре прошлого года в окрестностях деревни Михалево. В церемонии захоронения примут участие поисковики, молодежь, жители Муромского района, военнослужащие.

Участник Великой Отечественной войны будет предан земле спустя 75 лет.

— В 11.00 на центральной площади села Ковардицы пройдет торжественно-траурный митинг, а затем останки пилота будут упокоены на сельском кладбище, — сообщает группа «Поисковики Владимирщины».

А пока поисковики Владимирской области проведут учебно-тренировочную экспедицию на месте падения бомбардировщика Пе-2 в Муромском районе. Самолет разбился в ноябре 1942 года близ села Ковардицы. Экспедиция стартует уже сегодня, 25 июля. Продлится она в течение трех дней. Участие в поисковых работах примут активисты из Владимира, Муромского, Судогодского и Меленковского районов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Судогодском районе на кладбище Новая Никола прошло событие, которого ждали 75 лет. Именно столько близкие Василия Сергеевича Евграфова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, искали его могилу. На помощь пришли поисковиками отряда «Амулет».

Ольга Ефремова

Фото: smenaplus.ru