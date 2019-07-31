Поддельная медицинская справка чуть не обернулась арестом

Житель Камешковского района чуть не лишился свободы за подделку медицинской справки. Смягчило приговор суда только полное раскаяние «пациента» и тот факт, что подобное нарушение значится за ним впервые. В итоге подсудимый отделался штрафом в размере 10 тысяч рублей. При этом в случае его неуплаты нарушитель будет вновь привлечён к уголовной ответственности.

Поддельная медицинская справка обошлась «пациенту» в 10 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Владимирского областного суда, в текущем году у 53-летнего камешковца истек срок действия водительского удостоверения. Для продления документа он должен был пройти медицинское обследование. Вместо этого мужчина решил сэкономить время и заменить дату на медсправке, полученной 6 лет назад. Нарушитель закона взял и исправил «2013» на «2019».

Подделку документа обнаружили сотрудники районного многофункционального центра.

Ранее «Призыв» писал, как в Александрове 26-летний местный житель попался на подделке студенческих билетов. Выйти на злоумышленника помог бдительный кассир железнодорожной станции.

Ольга Ефремова

Фото: ferumnews.ru