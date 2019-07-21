Пивной магазин нарушил сон владимирца

Во Владимире временно приостановили работу торговой точки по продаже пенных напитков. На шум от холодильного оборудования в магазине, расположенном на улице П. Осипенко, пожаловался местный житель. Спальня в его квартире расположена аккурат под торговой точкой, и, как следствие, о спокойном отдыхе в тишине не могло быть и речи. Специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области, приняв заявку, выехали на место и установили, что шум от установок в магазине превышает норму.



По итогам проверки контролеры посчитали, что постоянный монотонный шум оказывает влияние на психоэмоциональное состояние заявителя. Был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела переданы в суд. Октябрьский районный суд Владимира, в свою очередь, постановил привлечь предпринимателя к административной ответственности.

На исправление нарушений у владельца магазина есть 30 дней.

Ранее «Призыв» писал, что по аналогичной причине во Владимире на 10 суток приостановили деятельность продуктового магазина. На шум холодильного оборудования также пожаловался местный житель.

Ольга Ефремова

Фото: zipongo.com