Первый памятник Алексею Фатьянову открыли в Вязниках

Вязниковского поэта-песенника Алексея Фатьянова увековечили в бронзе. Новый памятник установили в историческом центре Вязников, на площади у Музея песни ХХ века. Это своего рода дань памяти прославленному земляку в честь столетия со дня его рождения. Над созданием бронзовой скульптуры, которая прибыла из Смоленска, трудился известный во Владимирской области и за ее пределами скульптор Игорь Черноглазов, сообщает портал «Вязники.рф». Алексей Фатьянов изображён в полный рост. В одной руке он держит раскрытую книгу, а в другой шляпу.

В день установки памятника в Вязники приехали поэты со всей России, а также из стран ближнего зарубежья. Стихи Алексея Фатьянова звучали даже на венгерском и болгарском.

— Гости по достоинству оценили и памятник, и преображение общественного пространства в целом. Многие отмечали, что Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни неизменно приносит в наш город атмосферу настоящего творчества. Так было и на этот раз, — сообщает пресс-служба администрации Вязниковского района.

Между тем ремонт самого сквера ещё не закончен.

Работы в сквере притормозила дождливая погода. Время у мастеров пока есть. По контракту окончание реконструкции намечено на 25 июля.

Кульминацией Фатьяновской праздничной недели в Вязниках стал концерт на «Солнечной поляночке», состоявшийся в минувшую субботу. Участие в нем приняли известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому дорого творчество замечательного русского поэта Алексея Фатьянова. Праздничное настроение не испортил даже ливень.

Ранее «Призыв» рассказывал, что к 100-летию со дня рождения Алексея Фатьянова в Вязниках установили еще один арт-объект. У железнодорожного вокзала появилась кованая скульптура соловья. Ее смастерил мстёрский мастер Сергей Панков.

Ольга Ефремова

Фото сайта «Вязники.рф»