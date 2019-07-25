Переселение из аварийного фонда Владимира стопорится из-за денег

Абсурдная ситуация складывается во Владимире с переселением жителей аварийных жилых домов. Люди не хотят переезжать, потому что им и так нормально живется, а городские и областные власти никак не решат, кто из них должен доплатить за покупку новых квартир. В план этого года включили 5 аварийных домов: три в центре Владимира и два в Оргтруде. Заложниками споров чиновников стали 53 жителя.

Сергей Хлапов, житель дома № 4 по улице Княгининская:

Считается, что этот дом аварийный. Ребята, посмотрите на него. Сколько домов аварийных в городе! Этот дом я не считаю аварийным.

Здесь был капитальный ремонт в 1975 году. Перекрытия все капитальные.

Людей возмущает то, что в центре города у них есть земля, гараж, квартира, а власти требуют от этого отказаться взамен тесной комнатушки на выселках. Семьи живут в самом центре города, вся инфраструктура под боком. На компенсацию же, предлагаемую мэрией, можно купить квартиру только в самых отдаленных районах города, например в Пиганово или Веризино. Ни садов, ни школ, ни магазинов там нет. Да и автобусы ходят по графику несколько раз в день.

Александр Жерехов, житель дома № 14 по улице Музейная:

Мы для себя все условия сделали, не хотели бы съезжать отсюда, нас все устраивает. Администрация нам говорит, квартир не будет.

Дадут компенсацию и все. У нас два собственника: жена и ее отец. А мы живем семьей с двумя детьми.

Предлагают копейки, на которые невозможно ничего купить для нас. Порядка полутора миллионов рублей на двоих собственников за одну квартиру. А у нас сейчас трехкомнатная со всеми удобствами.

Жители не готовы менять свое жилье на квартиру в новых микрорайонах.

Парадокс в том, что и деньги на расселение есть, но на местах ничего не двигается. В бюджете Владимирской области заложено сотни миллионов рублей на переселение 650 человек. Программа двигается черепашьим шагом. Благоустроенное жилье обрела шестая часть.

Илья Потапов, директор регионального департамента ЖКХ:

С частной собственностью немного попроще. В Струнино, например, там частные квартиры.

Многие просужены. Именно были уже исполнительные листы, чтобы жители получили денежные средства на выкуп своих помещений. У них уже все готово.

Готовы стартовать по программе.

Выходит, что действенный результат появляется только после того, как люди идут в суд. Тогда и сумма четко определена, и сроки переселения. Во Владимире такого нет. Но в областном центре есть и другая проблема.



— Выкупная и приобретаемая стоимость жилья по приказу Минстроя составляет 36 тысяч 928 рублей. Однако сегодня средняя стоимость жилья в городе Владимире составляет 50 тысяч рублей за квадратный метр. К тому же, на рынке жилья областной столицы очень часто практически невозможно подобрать квартиру, которая метр в метр будет соответствовать площади, занимаемой собственником в аварийном доме, — говорит замначальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Игорь Ефремов, — Бюджет Владимира должен будет дополнительно изыскать в 2019 году от 16 до 18 миллионов рублей.

Владимирская мэрия не готова взять на себя такие расходы по расселению аварийцев.

И предлагает доплатить за квадратные метры области. А сделать это можно, по мнению местных чиновников, за счет пересмотра выкупной цены. Если область поднимет Владимиру планку с тех самых 36,9 до 50, то аварийцам из муниципального фонда достанутся квартиры. Но региональные власти не видят в этом необходимости. Мэрия же не идет на переговоры с застройщиками, чтобы те «уступили» квартиры по сходной цене. В итоге в заложниках споров чиновников оказались семьи, чье главное желание, чтобы их оставили в покое.



Как «Призыв» сообщал ранее, в Гусь-Хрустальном жителей аварийных построек расселили в новые дома с кучей недостатков. Из-за воды в подвалах новоселы страдают от сырости и плесени. На помощь им пришло Следственное управление РФ.

Анна Тумановская, Петр Соколов

Фото и видео Призыв