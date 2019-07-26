Пенсионерку убили ради 2,5 тысяч рублей

Жестокую расправу над престарелой женщиной устроили жители Владимира. И все ради жажды денег — пенсионерку убили из-за 2,5 тысяч рублей. Накопив долг, двое мужчин 22 и 29 лет обратились к знакомой, чтобы она заняла у своей бабушки 20 тысяч рублей. 88-летняя женщина отказала. Только вот приятелей это не устроило, и они сами появились в квартире пенсионерки.

Преступление совершили знакомые внучки убитой пенсионерки.

Переговоры не увенчались успехом. Тогда подозреваемые несколько раз ударили женщину ножкой от табурета, а затем стали душить старушку. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Тем временем злоумышленники нашли в квартире 2,5 тысячи рублей, а затем скрылись.

На следующий день у 22-летнего мужчины «проснулась совесть», вместе с внучкой погибшей он пошел в ее в квартиру и сам сообщил о содеянном в полицию.

— Пенсионерка, ветеран труда проживала одна, всегда с доброжелательностью относилась к окружающим, а своим родным помогала вниманием и поддерживала материально, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователь ходатайствует перед судом об аресте подозреваемых. Скорее всего, обвинение мужчинам будет предъявлено по более серьезной статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее «Призыв» писал о еще одном шокирующем убийстве. Житель микрорайона Лесной в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил свою жену стамеской. 40-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»