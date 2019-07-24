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ПДД для велосипедистов: а вы их знаете?

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ПДД для велосипедистов: а вы хорошо их знаете? Я набрал %%score%% из %%total%%

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