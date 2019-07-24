ПДД для велосипедистов: а вы их знаете?

Группе велосипедистов разрешено движение по дороге в один ряд в два ряда в три ряда Правильно! Неправильно! -

Велосипедисту запрещается выезжать на дорогу при неисправностях тормозной системы тормозной и рулевой системы тормозной и рулевой системы, а также осветительных фонарей Правильно! Неправильно! -

При плохой видимости или в темное время суток велосипедист обязан включить спереди фонарь белого цвета, сзади красного света двигаться без фонарей по обочине включить фонари белого света Правильно! Неправильно! -

Велосипедист должен придерживаться правил для пешеходов для велосипедистов для транспортных средств Правильно! Неправильно! -

Велосипедистам запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам по проезжей части и обочине по бездорожью Правильно! Неправильно! -

Движение на велосипеде по дорогам разрешено с 16 лет с 14 лет в любом возрасте Правильно! Неправильно! -

Движение по обочине велосипедистам разрешено запрещено разрешено, если это не создает помех пешеходам Правильно! Неправильно! -

Движение на велосипеде по бездорожью разрешено с 12 лет с 14 лет в любом возрасте Правильно! Неправильно! -

Велосипедисту перевозить надутую резиновую камеру запрещено разрешено разрешено, если это не создает помех пешеходам Правильно! Неправильно! -

Велосипедистам запрещено перевозить детей любых пассажиров пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками Правильно! Неправильно! -

Велосипедисты должны двигаться по крайней правой полосе по разделительной полосе по любой полосе Правильно! Неправильно! -

Для разворота или перемещения на другую сторону велосипедист должен доехать до пешеходного перехода и по нему переехать на противоположную сторону показать рукой левый поворот и в подходящий момент развернуться сойти с велосипеда и перейти дорогу, ведя велосипед за руль Правильно! Неправильно! -

Велосипедистам запрещено ездить в темное время суток с неисправным освещением без велошлема по бездорожью Правильно! Неправильно! -

Велосипедисты за городом должны двигаться по разделительной полосе навстречу движущемуся транспорту в попутном направлении транспорта Правильно! Неправильно! -