Осиротевшим бельчатам нашли семью

Осиротевшие бельчата, которых месяц назад подобрала зооволонтер Кристина Сенчугова, нашли семью. Животные ждут переезда в южный регион нашей страны. Там их поселят на свежем воздухе в большом вольере, который построили вокруг хвойного дерева. Через пару недель бельчата Кокосина и Абрикосина, так девушка назвала малышей, отправятся в новый дом.

За месяц бельчата успели в квартире приемной мамы навести шороха. Пострадали и мебель, и обои. Как только Кокосина и Абрикосина набрались сил и освоились в доме, начали прыгать по стенам. «От обоев в детской комнате ничего не осталось», — говорит Кристина. Стало понятно, что замкнутое пространство — не место для подросших белок.

— Когда привезли вторую малышку, шансы на выживание были 20 на 80. Но, благодаря консультациям белковода, я смогла вытащить и первого, и второго ребенка. Буквально через неделю их вес увеличился вдвое, — вспоминает Кристина Сенчугова. — Девчонки очень разные по характеру, сначала не очень хотели дружить, но сейчас уже спят и играют вместе. Хозяева им найдены, сейчас ведутся заключительные работы по строительству вольера и через пару недель девчонки поедут в новый дом.

Бельчата скоро переберутся в новый дом на Юге.

Редакция «Призыва» следила за судьбой белок практически с первого дня их появления в доме зооволонтера. Одну кроху Кристине Сенчуговой передали сотрудники парка «Дружба» после того, как ее маму загрызла собака. Вторая малышка приехала из Юрьевца, ее нашли на стройке. Она была очень слаба, весила всего 67 граммов. Кормить обоих бельчат приходилось из шприца смесью для котят.

Ранее «Призыв ТВ» сообщал, что в парке «Дружба» можно встретить и даже покормить белок. Они уже привыкли к людям и охотно идут на контакт.

Полина Тарбеева

Фото и видео Кристины Сенчуговой