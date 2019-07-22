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ООО «Гермес» включено в реестр недобросовестных поставщиков

ООО «Гермес» включено в реестр недобросовестных поставщиков

 Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение  ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира» о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «Гермес»  в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на закупку расходных материалов для КДЛ.

          По данным заказчика, общество с ограниченной ответственностью  «Гермес» существенно нарушило обязательства по контракту на поставку расходных материалов для КДЛ.

          Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России  приняла решение об удовлетворении обращения заказчика о включении информации об ООО «Гермес» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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