ООО «Агентство по размещению заказов» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации муниципального образования г. Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «Агентство по размещению заказов» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 63 по улице Советская г. Лакинска Владимирской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Лакинск на 2018-2022 годы» Установка детской площадки.

По данным заказчика, общество с ограниченной ответственностью «Агентство по размещению заказов» не исполнило обязательств по контракту на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 63 по улице Советская г. Лакинска Владимирской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Лакинск на 2018-2022 годы» Установка детской площадки.

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Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение об удовлетворении обращения заказчика о включении информации об ООО «Агентство по размещению заказов» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).