Огромный провал образовался на дороге в Гусь-Хрустальном

Ремонт провала, который образовался на проезжей части в Гусь-Хрустальном накануне, пока так и не начался. Местные власти ждут приезда представителей подрядчика – муромской фирмы ООО «Мегаполис». Именно она в прошлом году проводила дорожные работы на перекрёстке улиц Октябрьская и Муравьева-Апостола. По гарантии подрядчик должен произвести ремонт за свой счет.

— Подрядчик вызван на место, ждем его приезда. Место обрушения огорожено сигнальной лентой. Ситуацию держит на контроле в том числе и департамент ЖКХ администрации Владимирской области, — уточнили «Призыву» в пресс-службе администрации Гусь-Хрустального.

Ремонт огромного провала не могут начать без подрядчика.

Также чиновники пояснили, что водоснабжение в домах, на отсутствие которого накануне жаловались местные жители, восстановлено полностью. Жилые дома и административные здания переподключены к другой магистрали.

Точная версия случившегося пока неизвестна. Предположительно дорожный провал образовался из-за повреждение магистральной трубы холодного водоснабжения.

Провал мог образоваться из-за повреждения магистральной трубы.

Перекресток, где произошло обрушение асфальта, примыкает к новому участку дороги. Ее торжественно открыли в ноябре прошлого года. Горожане ждали дорогу почти 30 лет. На строительство было выделено 28 миллионов из областного и 2 миллиона рублей из городского бюджета.

Ранее «Призыв» сообщал, что в рамках проведения работ потребовался перенос коммуникаций и замена инженерных сетей, попавших в зону реконструкции. Было проложено 250 метров газопровода, переложен участок теплотрассы, водопровод длиной почти полкилометра, а также канализационные сети. Только после этого началось строительство дорожного полотна.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]»

Видео: gus-info.ru