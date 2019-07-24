Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло накануне на повороте на деревню Пестенькино в Муромском районе. Около 15.30 там столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и «Volkswagen Crafter». Точные причины случившегося пока выясняются. Известно, что в результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля, 49-летний житель Муромского района.

Водитель легковушки погиб при столкновении.

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает также о семи пострадавших, ехавших в немецком микроавтобусе. Жительницы соседнего региона в возрасте от 41 до 61 года с различными травмами доставлены в больницу. Водителю «Volkswagen Crafter» помощь была оказана на месте происшествия.

Ранее «Призыв» сообщал, что ДТП в Собинском районе унесло жизнь пассажира «десятки». Легковушка съехала с проезжей части, вылетела в кювет и перевернулась.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области