Новый детский сад в Юрьевце должен открыться к сентябрю 

Новый детский сад в Юрьевце откроется к началу учебного года, выразил надежду Андрей Шохин. Все сложности с его вводом в эксплуатацию глава администрации города Владимира хочет завершить в течение месяца. Об этом он заявил на встрече с журналистами. Сейчас в Арбитражном суде решается вопрос, кто будет собственником помещений. Застройщик «ВТУС» пока не хочет передавать детский сад в муниципальную собственность. От чиновников строители также ждут обещанную по контракту финансовую помощь для строительства следующих соцобъектов на территории Юрьевца.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Мы, конечно же, настаиваем на том, чтобы строители передали нам этот детский садик. У строителей есть свои сложности, они говорят: возьмите в безвозмездное пользование и эксплуатируйте, а по окончании контракта (в 2022-2023 году) мы вам его передадим.

• Мы здесь сейчас смотрим все нюансы, чтобы это сделать. Садик катастрофически нужен. Мы были бы спокойны, если бы они передали в муниципальную собственность, как положено по контракту.

Помимо нового детского сада, по договору с мэрией застройщик «ВТУС» обязан построить в Юрьевце ещё одно дошкольное учреждение, школу и детскую поликлинику.

Судебные разбирательства с застройщиком по поводу передачи сада муниципалитету ведутся уже больше полугода.



Очередное заседание в Арбитражном суде перенесли на 8 августа. На каких условиях городу перейдёт дошкольное учреждение и успеют ли садик сдать к 1 сентября, скоро станет известно.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия затягивает подписание мирового соглашения по садику в Юрьевце. Чиновники не могли определиться с выбором офисных помещений, предложенных застройщиком.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»