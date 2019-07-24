Названы лучшие дома во Владимире

Мэрия назвала лучшие дома во Владимире. Список возглавили многоквартирные дома № 26г и 2-б, расположенные на улице Верхняя Дуброва. Они набрали максимальное количество баллов в своей номинации и победили в конкурсе «Лучший дом муниципального образования город Владимир-2019». За это почетное звание боролись 12 домов.

Конкурсная комиссия оценивала претендентов на победу по нескольким критериям: техническому состоянию основных строительных конструкций, состоянию подъездов и придомовой территории, наличию детской и спортивной площадок. На результаты повлияло и отсутствие долгов по оплате ЖКХ, а также внедрение раздельного сбора мусора и состояние контейнерных площадок.

Победителей определяли в двух номинациях.

Победители конкурса определялись в двух номинациях: лучший дом среди введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2013 года включительно и лучший дом, построенный после 1 января 2014 года. В итоге в первой номинации тройка лидеров выглядит так (в скобках — название ТСЖ или управляющей компании):

1. Дом № 26г по ул. Верхняя Дуброва (ТСЖ «Наш дом-3»).

2. Дома № 25 и 27 по ул. Соколова-Соколенка (оба — ТСЖ «Ритм»).

3. Дом № 4а по ул. Комиссарова (ООО «ЖЭУ»).

А вот тройка лидеров во второй номинации:

1. Дом № 2-б по ул. Верхняя Дуброва (ООО «Квартал»).

2. Дом № 8а по ул. Чапаева (ТСН «Чапаева»).

3. Дом № 15 по ул. Нижняя Дуброва (ООО «ИВТБС «Владимирский»).

Годом ранее лучшим во Владимире был признан дом № 27, расположенный на Октябрьском проспекте. Как ранее сообщал «Призыв», он победил в конкурсе с результатом 100 баллов из 100 возможных.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru