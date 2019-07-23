На мертвых котиках поставили крест 

Жители Радужного активно обсуждают кладбище домашних животных, которое расположилось в лесополосе недалеко от города. Организовали его неизвестные любители усатых и полосатых. На стихийном некрополе не просто указано место захоронения домашних питомцев. На могилки мертвых котиков поставили кресты. Видимо, похоронили четвероногих согласно православной традиции. Вот только поняли такое почитание не все.

— А что, кот крещеный был, чтобы ему крест на могиле ставить? Совсем с ума сошли, — пишут люди в комментариях под постом.

Нашлись, правда, и защитники необычной традиции. Люди отметили, что котики и собаки заслуживают быть похороненными. В данном случае хозяева отдали последние почести усатому по кличке Томик, который 10 лет прожил в семье. Многие даже не против посещать могилки усопших животных. Единственное, что устанавливать крест — это, скорее всего, перебор. Достаточно таблички.

— Питомец прожил в семье много лет, возможно, вырос вместе с детьми и вот помер от старости или по другой причине — не важно. И куда его? На помойку или просто в лесу выбросить? — пишут люди в комментариях под постом. — Естественно, закопать и поставить метку. Так пусть это будет в одном месте!

Любителей хоронить питомцев с почестями во Владимирской области хватает.

К примеру, необычное кладбище домашних животных появилось в роще между жилыми домами в Коврове. Любимой кошечке Маше установили не только надгробную плиту, но и оградку. Надгробный памятник для четвероногого друга установили и в лесополосе под городом оружейников. Все, как полагается: фотография собаки Даны, даты ее жизни и эпитафия «Нашей девочке с любовью». На могилу пса хозяева, судя по всему, приносят цветы.

При этом представители церкви говорят, что специальных молитв для усопших котов и собак нет. Лучший способ вспомнить почившего четвероногого друга — помочь бездомным животным.

— Господь не сотворил ни одного животного, которое не нужно, у которого не оправдано пребывание на этой земле, в материальном мире. Но в то же время нет в церкви молитв за животных, — рассказал «Призыву» Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии. — Поэтому если люди хотят почтить память своих питомцев, может быть, им лучше пойти и накормить бездомных кошек или бездомных собак. И таким образом проявить любовь к своему умершему любимому живому существу, помогая ещё ныне живущим.

За захоронение питомца владельцам грозит штраф.

Между тем, как бы трогательно ни выглядели прощальные послания любимому котику или псу, хоронить животных за домом или в лесополосе — незаконно. Владельцам грозит штраф. Специалисты говорят, что домашних животных после смерти надо утилизировать. Варианта два: либо кремация, либо обеззараживание в скотомогильнике. Процедура кремации платная. Чем больше весит почивший питомец, тем больше за него придётся заплатить. В среднем от 110 до 180 рублей за килограмм. Подсказать адреса крематориев могут в ветеринарных клиниках. Большинство из них с ними сотрудничает.

Ранее «Призыв» сообщал, что несанкционированное кладбище домашних животных было обнаружено на берегу озера Семязино. Кошмарное зрелище увидел житель Владимира. Рядом друг с другом лежали трупы собак и кота.

Полина Тарбеева

Фото группы «Тайны Радужного» в «ВКонтакте»