Музей готов судиться за использование изображений своих объектов

Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника решительно настроено взимать плату с бизнесменов. С несогласными платить за использование фото, видео и других изображений музейных ценностей в коммерческих целях будут судиться. На запрос «Призыва» об экономических нововведениях руководство ВСМЗ ответило, что действует в правовом поле, перенимая опыт своих коллег из Санкт-Петербурга. Ещё 10 лет назад юристу ВСМЗ одной из первых в стране удалось успешно выиграть суд и отстоять право музеев брать деньги за публикацию изображений предметов из музейных коллекций. Теперь, видимо, руководство готово применить этот опыт в масштабной практике.

Использовать изображения исторических памятников в коммерческих целях бесплатно уже никому не позволят.

Причём в прейскуранте, опубликованном на сайте ВСМЗ, значатся немалые суммы. Представители малого бизнеса подняли волну возмущения – с новыми поборами можно и в минус уйти. Но ропот предпринимателей областного центра в музее всерьёз не воспринимают, цитируя основы законодательства о культуре.

«Согласно статье 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре цены (тарифы) на платные услуги и продукцию организации культуры определяют самостоятельно. Размеры платы за использование изображений музейных предметов и зданий в зависимости от категории, тиража установлены Прейскурантом Государственного Владимиро-Суздальского музея заповедника, размещенного на официальном сайте музея-заповедника. В настоящее время, в том числе, с учетом решений 2018 года можно констатировать, что сложилась судебная практика, подтверждающая также законность требований музеев о взыскании платы за использование изображений музейных зданий. Музей-заповедник в данном случае также использует опыт подобной работы других музеев нашей страны, в частности, музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, консультаций с главным юрисконсультом Союза музеев России», — звучит в ответе заместителя генерального директора по развитию ВСМЗ Александра Капусткина.

На днях «Призыв» рассказывал историю о торговце мороженым. На его тележках наклеен рисунок Золотых ворот. В итоге музей выставил предпринимателю счёт – оплатить 20 тысяч рублей за каждое изображение. После опубликованной статьи к нам в редакцию обратилась и автор самой картины экстерьера Золотых ворот с надвратной Ризоположенской церковью. Изображения памятников архитектуры – основа ее сувенирной продукции. Согласно нехитрым расчетам ясно, что бизнес художницы прогорит.

— Вот, мы продаем открытку с Золотыми воротами за 10 рублей. Печать открытки стоит 4 рубля. 6 рублей прибыли. А по прейскуранту ВСМЗ мы должны отдать им 11 рублей за открытку, — рассказала Дарья. — Или вот путеводитель стоит 50 рублей. 15 рублей в производстве (печать). Там нарисовано около 10 их зданий. То есть из 35 рублей прибыли 110 рублей надо отдать им? У нас тираж 5 тысяч экземпляров. Допустим, в коммерцию идет только часть, остальное расходится на подарки туристам в хостелах-партнерах.

Жалоб от бизнесменов в музей-заповедник по поводу нововведений ещё не поступало. В случае с торговцем мороженым «Призыву» в музее ответили, что направили в мэрию предложение о заключении коммерческого договора.

— Считаем справедливым, что частные предприниматели, зарабатывающие деньги на производстве сувениров и печатной продукции, а также товаров народного потребления с изображением памятников, находящихся в оперативном управлении музея-заповедника, и тем самым поднимающие в разы интерес к своей продукции, т.е. повышающие свой доход, будут платить весьма скромные суммы музею, внося тем самым свой вклад в сохранение указанных памятников истории и развитие музея-заповедника. В настоящее время работа по установлению случаев использования изображений музейных зданий (экстерьер) без договора с музеем только начата, поэтому прогнозировать размер полученных доходов считаем преждевременным, равно как и говорить о количестве потенциальных контрагентов, — ответили «Призыву» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. (Полный ответ ВСМЗ на запрос Призыва)

Полученные от предпринимателей средства ВСМЗ планирует потратить на развитие музея, в том числе реставрационные и ремонтные работы.

Но «под денежный оброк» попадут не все. Как сообщает руководство ВСМЗ, от платы будут освобождены полностью или частично: российские государственные музеи, а также зарубежные партнёры с предоставлением аналогичных льгот, муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры, но использующие не более 3 изображений в некоммерческих целях, а также публикации в учебных изданиях при наличии рекомендации компетентного органа о допуске издания в качестве учебного пособия для школьников и студентов и съемки телепередач, способствующих продвижению и популяризации музея-заповедника.

Сейчас прайс-лист от ВСМЗ активно обсуждается в кругах владимирского бизнес-сообщества. Некоторые даже собираются написать жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области. В свою очередь «Призыв» тоже написал запросы в прокуратуру, мэрию и ФАС. Ответы будут опубликованы.

Пока же продавцы сувенирной продукции придумали своё решение, как уйти от музейных сборов. На их прилавках появились забавные открытки-«разрешёнки», которые можно купить за 20 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в адрес владимирского бизнесмена поступило письмо от ВСМЗ. Музей потребовал оплату за использование на холодильных камерах изображения Золотых ворот.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»