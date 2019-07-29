«Муром» обыграл «Торпедо» и вошел в историю

Футбольный клуб «Муром» одержал победу над владимирским «Торпедо» на стадии 1/128 финала Кубка России и впервые в истории муромского футбола преодолел первую стадию турнира. Матч состоялся накануне на арене владимирского стадиона «Торпедо» и был не из легких. Игра была богата на нарушения и желтые карточки, а вот опасных моментов было не так много, пишет портал «Муром24».

Мачт завершился со счетом 1:0 в пользу муромлян.

Единственный гол на 50-й минуте матча забил Артем Ежов. Победа вывела муромлян в 1/64 финала Кубка России, где они на своем поле встретятся с очень серьезным соперником — московским клубом «Арарат».

Команда красно-черных трижды вступала в битву за футбольный трофей страны. Однако каждый раз проигрывала на начальной стадии: в 2016 и 2017 годах ФК «Знамя Труда», затем в 2018 году ФК «Рязань». Не продвинулась в турнире дальше 1/128 финала в прошлом году и команда черно-белых. На выезде владимирские футболисты уступили московскому «Торпедо» со счетом 0:1.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новом сезоне руководство владимирского «Торпедо» делает ставку на молодых игроков. Оно мечтает превратить черно-белых в подобие испанского клуба «Атлетика Бильбао».

Ольга Ефремова

Фото группы ФК «Муром»