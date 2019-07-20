Москва и Владимир обменялись голами

Футболисты владимирского «Торпедо» завершили первый матч нового сезона вничью. На своем поле черно-белые не смогли одолеть московский клуб «Велес». Матч закончился со счетом 1:1. Самое обидное, что по ходу встречи наш коллектив был впереди. После передачи из глубины поля один на один вышел защитник команды Андрей Гладышев и реализовал голевой момент.

Ответный гол гостей был забит по схожему сценарию. Во втором тайме обидчиком черно-белых стал бывший игрок «Торпедо» Алексей Баев. Его удар на 62-й минуте матча был точен.

— Чемпионат всегда начинается нервозно, и матчи часто заканчиваются вничью. Несмотря на тяжелое поле после дождя, команды показали хороший футбол, было много борьбы. Были моменты. Результат считаю закономерным, — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин. — Хотелось первую игру дома выиграть. Первый тайм получился. А во втором тайме после 60-й минуты подсели. У соперника сработали замены. Я не решился выпустить молодых ребят. Нам было сложнее.

Как отметил Дмитрий Вязьмикин, молодые футболисты «Торпедо» выглядели достойно.

Ребята выполнили установки и все 90 минут сражались. Но во втором тайме ключевую роль сыграли скамейки запасных. У «Торпедо» она оказалась гораздо короче.

Таким образом после первого тура оба клуба из Владимирской области не смогли одержать победу. Футболисты «Мурома» проиграли дома клубу «Зенит-2», а «Торпедо» разошлось миром с «Велесом». Уже 28 июля во Владимире нас ждет региональное дерби. В рамках 1/128 финала кубка страны черно-белые примут на своем поле коллектив с берегов Оки.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом сезоне владимирская команда сделала ставку на молодежь. Правда, произошло это не от хорошей жизни.

Полина Тарбеева

Фото: vk.com/@fcveles

Видео: fc-tv.ru