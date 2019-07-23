Молния ударила в опору ЛЭП

Непогода, обрушившаяся сегодня днем на Владимир, не прошла без последствий. Сообщения о затопленных дворах и улицах после прошедшего ливня с грозой буквально наводнили социальные сети. Пользователи выкладывали фото и видео с автомобилями, которым пришлось преодолевать образовавшиеся на дорогах реки, и вымокшими до нитки пешеходами. Владимирцы также поделились видео, на котором видно, как вспыхнула опора ЛЭП.

— Произошло это на улице 1-й Никольской областного центра. На место выехали пожарные подразделения, которые оперативно справились с возгоранием. Его причиной стало замыкание электропроводки, вызванное, предположительно, ударом молнии, — пояснили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причиной пожара могло стать замыкание от удара молнии.

Ранее «Призыв» сообщал, что крыша новостройки в Юрьевце не прошла испытание летними ливнями. Многоквартирный дом № 15-б на улице Гвардейской затопило до 6-го этажа.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Инцидент Владимир»