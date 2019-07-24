Многодетная мать из Гусь-Хрустального судится с чиновниками

Многодетной матери из Гусь-Хрустального местные чиновники отказали в получении земельного участка. Официальная причина – семья Ольги Ильичевой уже получила субсидию на строительство дома. Эта денежная соцподдержка якобы лишила многодетных статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий. Выплату в размере более 600 тысяч рублей семье дали в рамках региональной программы «Обеспечение жильём многодетных семей Владимирской области». Но строить жильё на эти деньги Ильичевы не могут — в земле-то чиновники им отказали. Получился замкнутый круг. На очередь по получению участка Ольга Ильичева встала ещё 3 года назад, когда её старшей дочери было 17 лет.

— Нас признали нуждающимися в жилье, предложили участвовать в программе – выделение субсидий на строительство дома, одновременно с этим предложили встать в очередь на получение земельного участка. Но субсидию на строительство дома мы получили, а землю, на которой его строить, нам не дали, — рассказывает многодетная мать. — Сказали, что после выделения этой ссуды нас не считают нуждающимися в жилье. Почему нам дали деньги вперёд — непонятно. Обычно сначала выделяют землю. Все остальные люди, я знаю, кто участвовал в этой программе, они получили и земельный участок, и деньги.

Многодетной матери отказали в положенном по закону участке земли.

В декабре прошлого года Ольга Ильичева получила от городских чиновников уведомление и постановление главы Гусь-Хрустального: семью снимают с очереди на землю.

«Вы исключены из списка граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и из списка граждан – участников подпрограммы «Обеспечение жильём многодетных семей Владимирской области», в связи с получением в установленном порядке от органа местного самоуправления бюджетных средств на строительство жилого помещения», — сообщили многодетной матери.



Сами чиновники подчёркивают, что женщине были предоставлены два варианта земельных участков, от которых она отказалась. Ольга же говорит, что участок им действительно предложили — на болоте. Она отказалась, и ей пообещали предложить другой (это подразумевается законом).

— Мы получали уведомление, что на очереди мы шестые по счёту на получение земли. Говорили, что, скорее всего, получим землю в конце 2017 года. А в конце 2018 года меня вызывают в комиссию и говорят, что мою семью снимают с очереди на земельный участок. Дали постановление. Никто ничего не объяснил, — возмущается Ольга Ильичева.

Ситуацию с многодетной семьей рассматривает областной суд.

Недавно этот спорный вопрос разбирал городской суд Гусь-Хрустального. Фемида не встала на сторону многодетной матери. Иск к администрации суд отклонил. Сейчас Ольга Ильичева подала обращение в областной суд. Многодетная семья с надеждой ждёт его решения.

«Призыв» отправил запрос в администрацию Гусь-Хрустального с просьбой пояснить: на основе каких законодательных актов семье Ильичевых было отказано в получении земли? И если здесь сыграла роль очередность, почему соцподдержка чиновниками была оказана в таком виде, что женщина вперёд получила субсидию, из-за чего в земле ей было отказано?

Чиновники отвечать на эти вопросы пока не спешат, ждут решения областного суда. Вот такой ответ получила редакция: «Апелляционная жалоба на решение суда Гусь-Хрустального сейчас находится на рассмотрении в областном суде. МКУ «Управление имущества, землеустройства и архитектуры» готово дать ответы на ваши вопросы после решения областного суда».

Ситуацию с многодетной семьёй «Призыву» прокомментировала юрист Лариса Гаврилова. Шанс у Ильичевых есть.

— В рамках закона, да, они стали не малоимущие, поэтому их сняли с учёта. Но в связи с тем, что их право не было реализовано, они ведь стояли на учёте, и на тот период им были обязаны предоставить земельный участок. Но этого так и не было сделано, — подчеркнула Лариса Гарилова.

Мы будем следить за развитием этой спорной ситуации. Ранее «Призыв» сообщал, какие пособия и льготы положены многодетным семьям.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: forthefamily.org