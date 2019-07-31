Минимальный тариф заставил энергетиков экономить на потребителях

Энергетики расторгают договоры с банками, которые позволяли жителям Владимирской области без комиссии оплачивать квитанции за электроэнергию. Взамен абонентам предлагают подключать «Личный кабинет» на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций. Изменения касаются компаний «ЭнергосбыТ плюс» и «Энергосбыт Волга». По информации поставщиков энергоресурса, они не могут «потянуть» высокие тарифы кредитных компаний на обслуживание платежной системы.

Расходы не были заложены в минимальный тариф, который был утвержден еще в прошлом году.

В этом году ставки на свет повышались дважды: с 1 января и с 1 июля. Причем, во втором полугодии именно на электричество тарифы подняли минимально.

Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области

Тепловая энергия в регионе будет дорожать на 3%, в среднем. Водоснабжение и водоотведение в суммарном будут дорожать на 3,5%.

Электрическая энергия с 1 июля подорожает минимально — на 0,9%. Меньше 1%. Природный газ — на 1,4%.

В совокупности коммунальный котел в финале выдал нам цифру в размере 2% с 1 июля текущего года.

Ограничители ставок для поставщиков коммунальных услуг утверждают на федеральном и региональном уровне. Минимальный рост просто не мог не отразиться на жителях. Через банки возможность оплаты останется, но будет взиматься процент от платежа. Без комиссии можно будет платить в терминалах во всех офисах компаний, филиалах Почты России.

Как «Призыв» писал ранее, в регионе начинают снижаться тарифы на тепловую энергию. Самые низкие ставки — во Владимире.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»