Медицинским работникам Владимирской области увеличат оклады

Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление о повышении окладов медицинских работников. С 1 августа они вырастут на 10%. При этом речи о росте заработной платы не идет. Изменения произойдут за счет снижения доли выплат стимулирующего характера и в рамках ранее утвержденного фонда оплаты труда.

По информации регионального департамента здравоохранения, изменения направлены на увеличение гарантированной части заработной платы людей в белых халатах. Предполагается, что в будущем эта доля выплат в структуре заработанной платы должна быть доведена до 55-60 процентов. Тогда как сейчас большая часть получаемых медработникам денег – это стимулирующие выплаты. Например, оклад врача не превышает 34% от всего объема зарплаты, среднего медперсонала – 40%, а младшего и вовсе всего 32%.

Речи о росте заработной платы не идет.

Ранее «Призыв» сообщал, что дефицит кадров в здравоохранении Владимирской области растет и существующие меры поддержки в виде единовременных выплат и льготной ипотеки не дают эффективного результата. В регионе не хватает около 1000 врачей и столько же медсестер и фельдшеров.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»