Машине на эвакуаторе выписали штраф за превышение скорости

Автоматическая камера фиксации ПДД отметила превышении скорости у автомобиля, который передвигался на эвакуаторе. «Письмо счастья» пришло автовладельцу из Воронежа. Уведомление о необходимости заплатить штраф отправило ГИБДД Владимирской области. Девушка обратилась в правоохранительные органы. После проведенной проверки наказание отменили.

— Сотрудниками полиции была проведена проверка по факту постановления по делу об административном правонарушении, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области. — Произошла техническая ошибка. На данный момент производство по административному правонарушению в отношению водителя из Воронежа прекращено, штраф отменен.

Штраф за превышение скорости отменили после проверки.

По словам представителя пресс-службы, инцидент произошел в темное время суток. Судя по всему, свет фар попал именно на номер автомобиля, который находился на эвакуаторе. Камера зафиксировала его в автоматическом режиме.

Изначально информация об инциденте появилась в «Телеграме». Один из каналов сообщил, что автомобиль на эвакуаторе передвигался по дороге Владимир — Гусь-Хрустальный. Камера зафиксировала у него превышении скорости: 86 километров в час вместо 60, которые разрешены на данном участке пути.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель грузовика влетел в барьерное ограждение, когда двигался по своей полосе. Фура протаранила с десяток метров отбойника. Несмотря на неоднозначную ситуацию, водителю выписали штраф за несоблюдение правил дорожного движения.

Полина Тарбеева

Фото: trk7.ru