Марина Чекунова подписала спорный закон о межбюджетных отношениях

Администрация Владимирской области подписала поддержанный Законодательным Собранием закон о межбюджетных отношениях в регионе. Свою подпись под документом поставила врио первого вице-губернатора Марина Чекунова. На время отпуска Владимира Сипягина она временно исполняет его обязанности. Это означает, что «Белый дом» не сможет без участия законодателей выделять деньги городам и селам.

Обсуждение документа наделало много шума.

Этот закон вызвал разногласия между представителями двух ветвей власти. На минувшей неделе депутаты Законодательного Собрания рассматривали его повторно. По мнению областной администрации, закон требует серьёзной доработки. В связи с этим депутатскому корпусу было предложено в течение месяца совместно доработать документ. Парламентарии отказались.

Первое вето Владимира Сипягина удалось преодолеть большинством голосов.

Дальнейшие действия администрации, сообщает на официальном сайте «Белого дома», были предопределены действующим федеральным и областным законодательством:

«Часть 4 статьи 8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» гласит: «Закон субъекта Российской Федерации, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и подлежит обнародованию в срок, установленный конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации».

Согласно части 2 статьи 53 Устава Владимирской области, «если при повторном рассмотрении закон принят большинством не менее двух третей от установленного законом числа депутатов Законодательного Собрания, то Губернатор обязан в течение трех календарных дней подписать его и направить на официальное опубликование»».

Как «Призыв» сообщал ранее, такие же жаркие споры вызвал закон о согласовании кандидатур на должности вице-губернаторов и руководителей департаментов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»