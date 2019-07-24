Левые повороты на «Пекинке» закрывают в связи с ремонтом

Перекресток улицы Горького и «Пекинки» во Владимире выводят на ремонт. Ближайшей ночью начнет действовать новая схема движения транспорта. Сквозное пересечение трассы со второстепенных дорог и левые повороты закрывают. Для проезда в сторону Юрьева-Польского и обратно нужно будет выполнить разворот на светофорах в районе микрорайона Веризино и поселка РТС. Такие ограничения действуют только в ночное время — с одиннадцати вечера до шести утра.

В дневное время сохраняется обычный режим движения.

— На проезжей части полностью снимут старый асфальт, сделают нижний и выравнивающий слои дорожного покрытия. Верхний слой из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) уложат после устройства переходно-скоростных полос, — рассказывает пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Федеральные дорожники обращают внимание водителей на ограничение скорости, которое действует на 11-километровом участке, где проводится ремонт. Максимальная скорость движения — 40 километров в час. Заторы на «Пекинке» неизбежны, поэтому водителям стоит поискать альтернативные пути проезда. И хотя в городе в часы пик тоже не протолкнуться, но там поток хотя бы двигается.

Как «Призыв» писал ранее, на «Пекинке» поставили барьеры, разделяющие встречные потоки, которые заставили водителей понервничать. Новые отбойники сузили дорогу, автомобилистам приходится перестраиваться. Не всегда это происходит спокойно, многие начинают маневрировать, сигналить и создавать аварийные ситуации.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и «Упрдор Москва — Нижний Новгород»