Летняя жара заглянет во Владимирскую область

Пасмурная и дождливая неделя закончится жарой. Во Владимирскую область ненадолго вернется лето. Так заверяют синоптики, обещая, что в пятницу и в субботу воздух прогреется до +26…+27 градусов тепла. Если прогнозы сбудутся, то 26 и 27 июля станут самыми жаркими днями уходящего месяца. При этом сохранится переменная облачность, а значит, солнце будет временами скрываться за облаками.

Синоптики пообещали два дня летней жары.

Что касается осадков, то синоптики говорят о них с оговоркой, как бы подстраховываясь: «временами возможен небольшой дождь». При этом ряд популярных погодных порталов с уверенностью заверяет, что дождей на эти два дня не прогнозируется.

— Пока у нас воздушные массы теплые, плюс над северо-западом Европы установится антициклон, который тоже окажет на нас влияние. Ближе к выходным его гребень будет ориентирован в центр России, это как раз обеспечит высокую летнюю температуру, которую все ждут, — цитирует ТАСС главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

Следующая неделя принесет холода.

Уже со следующего понедельника специалист Гидрометцентра прогнозирует резкое понижение температур. Но расстраиваться раньше времени не советуем и порадуемся возвращению лета, пусть и такому недолгому…

Ранее «Призыв» сообщал, что крыша новостройки в Юрьевце не прошла испытание летними ливнями. Многоквартирный дом № 15-б на улице Гвардейской затопило до 6-го этажа.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»