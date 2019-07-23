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Летний ливень протопил шесть этажей новостройки 

Собственники квартир ждут компенсации 

Крыша новостройки в Юрьевце не прошла испытание летними ливнями. Многоквартирный дом 15-б на улице Гвардейской затопило до 6-го этажа. Больше всего пострадала квартира Ольги Горшонковой, которая проживает на верхнем 12-м этаже.

Новоселы только что сделали ремонт: новый ламинат и натяжные потолки. Всё теперь придётся менять. Все чеки на стройматериалы Ольга, к счастью, сохранила и отправила жалобу в управкомпанию. Женщина насчитала ущерб порядка 100 тысяч рублей.

Ольга Горшонкова, жительница дома № 15-б на ул. Гвардейской:

  • Пролило у нас весь коридор, балкон и ванную. Очень сильно пострадал коридор, стена над дверью, весь ламинат. А так как он уложен у нас одним контуром, придётся менять его во всей квартире. С малышом это крайне проблематично. На балконе полы вспучились. И жалко потолки.
  • 11-го числа сначала приехал слесарь-сантехник, с третьего звонка. Сначала мы ликвидировали потоп самостоятельно. Вызвали потолочников, которые за деньги нам сливали воду с потолка. Там был огромный пузырь. Сантехник развёл руками: «Что я могу поделать?».
  • Потом наконец нам прислали электрика, потому что у нас выбило все пробки, мы боялись включать свет. На что электрик нам сказал, что это не его проблемы и всё, что он может сделать, – включить обратно автоматы. 

Причина потопа – обрыв ливневой трубы. Обслуживать её должна управляющая компания, а вот за качественную установку изначально ответственность несёт застройщик. Тем не менее трубу временно подлатали рабочие УК «Альтернатива» — перемотали армированным скотчем.

Собственники квартир требуют компенсации.

Коммунальщики подчеркнули, что конфликт хотят решить мирно, в досудебном порядке. В управляющей компании жалобу Ольги приняли, на днях получили и все документы с чеками. В «Альтернативе» заверили «Призыв», что часть средств перевели уже сегодня. Информацию подтвердили жильцы дома.

Жильцы добились частичной компенсации

Часть средств была выплачена сегодня путём безналичного перевода. Остальная сумма будет выплачена после проверки всех документов, – пояснил «Призыву» представитель ЗАО «Альтернатива» Дмитрий Белогуров. — Дом новый, его ввели в эксплуатацию в конце 2018 года. В период сильных дождей ливневая канализация просто не справилась с большим объёмом воды. И так получилось, что одна труба в месте соединения вышла из другой. И произошла авария. После жалобы жильцов ливневую канализацию восстановили слесари и на всякий случай замотали специальным скотчем. 

В управляющей компании поясняют, что на данные инженерные сети была составлена проектная документация, которая была одобрена в городском управлении архитектуры. Потом специальная комиссия при сдаче дома проверила застройщика, чтобы он не отходил от заявленных чертежей. Выходит, что на Гвардейской, 15-б, должна быть установлена именно такая ливневая канализация, которая при сильных дождях даёт течь.

Новый дом на гарантии еще пять лет.

После аварии к новоселам приезжали представители застройщика и генподрядчика. Дом на гарантии ещё 5 лет. Возможно, конструкцию ливневой канализации придётся дорабатывать, чтобы в следующий раз управляющей компании вновь не пришлось платить за протечки.

Ранее «Призыв» сообщал, как жильцы новостройки 11-б на Гвардейской пытались получить компенсацию с управкомпании после аварии на крышной котельной.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва» и местных жителей

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