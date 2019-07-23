Летний ливень протопил шесть этажей новостройки 

Крыша новостройки в Юрьевце не прошла испытание летними ливнями. Многоквартирный дом 15-б на улице Гвардейской затопило до 6-го этажа. Больше всего пострадала квартира Ольги Горшонковой, которая проживает на верхнем 12-м этаже.

Новоселы только что сделали ремонт: новый ламинат и натяжные потолки. Всё теперь придётся менять. Все чеки на стройматериалы Ольга, к счастью, сохранила и отправила жалобу в управкомпанию. Женщина насчитала ущерб порядка 100 тысяч рублей.

Ольга Горшонкова, жительница дома № 15-б на ул. Гвардейской:

Пролило у нас весь коридор, балкон и ванную. Очень сильно пострадал коридор, стена над дверью, весь ламинат. А так как он уложен у нас одним контуром, придётся менять его во всей квартире. С малышом это крайне проблематично. На балконе полы вспучились. И жалко потолки.

11-го числа сначала приехал слесарь-сантехник, с третьего звонка. Сначала мы ликвидировали потоп самостоятельно. Вызвали потолочников, которые за деньги нам сливали воду с потолка. Там был огромный пузырь. Сантехник развёл руками: «Что я могу поделать?».

Потом наконец нам прислали электрика, потому что у нас выбило все пробки, мы боялись включать свет. На что электрик нам сказал, что это не его проблемы и всё, что он может сделать, – включить обратно автоматы.

Причина потопа – обрыв ливневой трубы. Обслуживать её должна управляющая компания, а вот за качественную установку изначально ответственность несёт застройщик. Тем не менее трубу временно подлатали рабочие УК «Альтернатива» — перемотали армированным скотчем.

Собственники квартир требуют компенсации.

Коммунальщики подчеркнули, что конфликт хотят решить мирно, в досудебном порядке. В управляющей компании жалобу Ольги приняли, на днях получили и все документы с чеками. В «Альтернативе» заверили «Призыв», что часть средств перевели уже сегодня. Информацию подтвердили жильцы дома.

— Часть средств была выплачена сегодня путём безналичного перевода. Остальная сумма будет выплачена после проверки всех документов, – пояснил «Призыву» представитель ЗАО «Альтернатива» Дмитрий Белогуров. — Дом новый, его ввели в эксплуатацию в конце 2018 года. В период сильных дождей ливневая канализация просто не справилась с большим объёмом воды. И так получилось, что одна труба в месте соединения вышла из другой. И произошла авария. После жалобы жильцов ливневую канализацию восстановили слесари и на всякий случай замотали специальным скотчем.

В управляющей компании поясняют, что на данные инженерные сети была составлена проектная документация, которая была одобрена в городском управлении архитектуры. Потом специальная комиссия при сдаче дома проверила застройщика, чтобы он не отходил от заявленных чертежей. Выходит, что на Гвардейской, 15-б, должна быть установлена именно такая ливневая канализация, которая при сильных дождях даёт течь.

Новый дом на гарантии еще пять лет.

После аварии к новоселам приезжали представители застройщика и генподрядчика. Дом на гарантии ещё 5 лет. Возможно, конструкцию ливневой канализации придётся дорабатывать, чтобы в следующий раз управляющей компании вновь не пришлось платить за протечки.

Ранее «Призыв» сообщал, как жильцы новостройки 11-б на Гвардейской пытались получить компенсацию с управкомпании после аварии на крышной котельной.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва» и местных жителей