Легендарная «Усадьба Jazz» едет в Доброград

Культовый музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» (0+) едет во Владимирскую область. Стать частью крупнейшего опен-эйра, посвященного джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, все желающие смогут уже в грядущие выходные. Вот уже во второй раз местом проведения яркого события станет Доброград.

Музыкальный фестиваль продлится два дня: 27 и 28 июля.

На одной сцене выступят российские и иностранные музыканты совершенно разных стилей, направлений и жанров. Хедлайнерами фестиваля в Доброграде станут: Леонид Агутин, Евгений Маргулис, нижегородцы «The Soul Surfers», электронное трио «Kraak & Smaak» из нидерландского Лейдена, участница шоу «Голос», удивительная Мариам Мерабова с группой «MIRAIF» и самобытный и уникальный коллектив с берегов Невы — группа «Billy’s Band».

Музыкальную программу дополнят дизайнерский маркет и фудкорт, где будут представлены самые интересные гастрономические проекты Владимирского региона. Организаторы отмечают, что на фестивале будет интересно и юным гостям. На «Усадьбе Jazz» будет организована специальная детская театрализованная программа. Оба дня детская сцена работает с 16.00.

Как еще интересно провести выходные, читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото группы «Доброград»