Лебедев-Полянский подсидел Гоголя и потерял честное имя

25 июля 1959 года перед зданием Владимирского педагогического института у Золотых ворот состоялся торжественный митинг, посвященный открытию бюста Павла Ивановича Лебедева-Полянского. Автором памятника стал местный скульптор Владимир Далецкий, а постамент изготовили в реставрационной мастерской под руководством архитектора Вадима Пентмана. Высота гранитного бюста – 1,37 метра, с постаментом – 3,32 метра.

Не все знают, что на этом месте с 1911 года уже стоял бюст Гоголя. И хотя антипатии к этому писателю у советской власти не было, памятник революционному литературоведу сочли более актуальным для Владимира. Так гранитный Лебедев-Полянский подвинул гипсового Гоголя, которого перенесли в Первомайский (ныне Никитский) сквер. Но это был не единственный курьез, случившийся с этим памятником.

Как Лебедев стал Полянским

Сегодня имя Лебедева-Полянского мало кому известно. А в начале прошлого века оно было весомым и в среде революционеров, и среди писателей. Павел Лебедев родился в Меленках в 1881 году, во Владимире учился в духовной семинарии и был одним из основателей местной организации РСДРП. Чтобы замаскировать свою антиправительственную деятельность, ему пришлось работать под различными псевдонимами, один из них — Валериан Полянский. Тем не менее после первой русской революции он был вынужден эмигрировать.

Двойная фамилия Лебедев-Полянский образовалась после октябрьских событий 1917 года, когда назначалась коллегия Наркомпроса. Сам Владимир Ильич Ленин к фамилии Лебедев приписал Полянский, чтобы «товарищи знали, какой такой Лебедев». В 1920-х годах начался новый период в жизни Павла Ивановича. Он редактировал журналы «Пролетарская культура», «Творчество», «Литература и марксизм» и др. Под его руководством осуществлялись первые советские издания сочинений русских писателей-классиков.

Лебедев-Полянский десять лет был начальником Главного управления по делам литературы и издательств. Он был настоящим идеологом советской цензуры. Павел Иванович одним из первых поддержал молодых поэтов Сергея Есенина и Александра Безыменского, а вот стихи Анны Ахматовой издавать запретил.

В 1948 году старый большевик и литературный деятель умер. Постановлением Совета министров СССР от 2 мая 1948 года имя Лебедева-Полянского было присвоено Владимирскому педагогическому институту, а для студентов-отличников установлены две стипендии имени литературоведа. Его богатейшая библиотека (более 3300 томов) также была передана этому учебному заведению. Лучшим журналистам Владимирской области вручалась премия его имени. На доме, где Лебедев-Полянский проживал во Владимире (ул. Федосеева, 7), была установлена мемориальная доска.

«Вандалы» возвратили затертое имя

Постепенно интерес к личности и творчеству Лебедева-Полянского угас, премии и стипендии давно не присуждаются. После очередной реорганизации его имя утратило и учебное заведение. Сейчас в здании, перед которым стоит бюст, находятся институт искусств и художественного образования и педагогический институт Владимирского государственного университета. А памятник Павлу Ивановичу в начале XXI века оказался безымянным: обязательную надпись на нем затерли во время ремонта постамента.

Не известно, как долго бы простоял бюст советскому литературоведу без именной таблички, если бы в дело не вмешались неизвестные «вандалы». Исходя из добрых побуждений в конце лета 2015 года они сделали надпись вручную!

Граффити было закрашено, но в мае 2016 года на постаменте памятника Лебедеву-Полянскому появилась подпись, сделанная по трафарету. Причем к своей деятельности неизвестные «краеведы» подошли нетривиально. Налицо было серьезное знакомство с основными вехами жизни известного литературоведа. В своем сообщении вандалы не только вспомнили псевдоним ученого, но и указали его принадлежность к РСДРП одним словом «революционер».

Кто-то несведущий в жизненных перипетиях советского академика приписал: «Вы — идиоты, а это Павел Иванович Лебедев-Полянский». К ужасу местных властей, на самом людном месте Владимира зарождался публичный чат. Это подтолкнуло городское руководство к активным действиям, и в конце мая МУП «Благоустройство» повесило именную табличку на памятник Павлу Лебедеву-Полянскому. Кроме указания рода деятельности ученого и его принадлежности к Владимирской области, на ней теперь значатся имя скульптора, который изготовил памятник, и время его установки.

Татьяна Лысова

Заглавное фото «Призыва»