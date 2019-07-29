Квест-комнаты Владимира проверила прокуратура

Квест-комнаты во Владимире работают, нарушая законодательство о защите прав детей. К такому выводу пришла прокуратура после проведенной проверки. Претензии возникли сразу к двум предпринимателям. Оказалось, что организаторы предлагают своим клиентам хоррор-квесты, содержащие запрещенную для несовершеннолетних информацию. Также на официальных сайтах и входных билетах отсутствует возрастная маркировка.

Возникли вопросы у проверяющих и к названию одного из квестов.

— Выявлено, что информационный продукт «Dead Space» («Мертвый космос») — научно-фантастическая компьютерная игра, имеющая своего разработчика, однако ее сюжет и название использованы при организации квеста без согласия правообладателя, — уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В адрес обоих предпринимателей внесены представления. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Ранее «Призыв» писал, что прокуратуру возмутило благоустройство дворов Владимира. Главные претензии у контролеров к городской мэрии.

Ольга Ефремова

Фото: dolan.com.ua